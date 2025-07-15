- Насколько понимаю, к Барко есть большой интерес от клубов. Но он ключевой игрой "Спартака". Конечно, его уход будет потерей. Угальде же вторую часть чемпионата провёл неудачно. Барко будет тяжелее найти замену, чем Угальде.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в услугах атакующего полузащитника московского "Спартака" Эсекьеля Барко заинтересован бразильский "Фламенго", а нападающий красно-белых Манфред Угальде привлек внимание нидерландского "Фейеноорда".
В прошлом сезоне Барко провел за спартаковцев 36 матчей, забил 14 мячей и отдал 9 голевых передач. На счету Угальде 18+6 по системе гол плюс пас в 36 играх.
Источник: "Чемпионат"
Колыванов: Барко - ключевой игрой "Спартака". Ему будет тяжелее найти замену, чем Угальде
Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал возможный уход из "Спартака" форварда Манфреда Угальде и хавбека Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"