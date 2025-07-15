«Смогли бы они играть в «Барселоне»? Думаю, что нет. Сейчас наш футбол отстает от европейского, без сомнений. На это есть объективная причина, мы не играем с европейскими командами, а это основной рост. Головин — лучший наш футболист, это точно. Когда он приезжает в сборную, это сразу становится заметно. Но, во?первых, он не лидер «Монако», а во?вторых, если бы он мог в «Барселоне» играть, наверное, его бы уже купили. Но Ямаль и Головин — это большая разница», — заявил Ловчев «Матч ТВ».
Так он отреагировал на недавнее заявление экс-игрока «Барсы» Игоря Корнеева, который сказал, что Тюкавин и Головин смогли бы выступать за каталонцев.
Александр Головин с лета 2018 выступает за «Монако». Он перешёл в этот клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро. За почти шесть лет в «Монако» Александр провёл 232 матча, в которых забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.В октябре 2024 года он продлил контракт с «Монако» до 30 июня 2029 года.
Константин Тюкавин к 22 годам сыграл 151 матч за «Динамо». В этих играх он забил 48 голов. Также он провел шесть матчей за сборную России и отличился там один раз.
Ловчев: Тюкавин и Головин не смогли бы играть в "Барселоне"
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев усомнился в том, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Монако» Александр Головин могли бы заиграть в составе «Барселоны».
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