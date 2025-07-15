«Честь и хвала руководству «Зенита» за то, что они подписали игрока сборной Бразилии. Они быстро сработали. Жерсон должен создать баланс в центральной зоне», — заявил Генич «Матч ТВ».
13 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с Жерсоном. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
Ранее бразильский полузащитник играл за «Фламенго», «Флуминенсе», «Марсель», «Рому» и «Фиорентину». В 2025 году 28-летний футболист принял участие в 28 матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
В первом туре предстоящего сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» на домашнем поле 20 июля. Начало - в 18:00 (по мск).
Генич: честь и хвала руководству "Зенита" за то, что они подписали Жерсона
Российский комментатор Константин Генич высоко оценил работу петербургского «Зенита» по приобретению в команду полузащитника сборной Бразилии Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"