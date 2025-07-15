По информации «СЭ» 28-летний полузащитник, недавно перешедший из «Фламенго», находится в хорошей физической форме после участия в клубном чемпионате мира и, по информации источника, с высокой долей вероятности попадет в заявку на матч первого тура РПЛ против «Ростова», который пройдет 20 июля на «Газпром Арене».
13 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с Жерсоном. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
Ранее бразильский полузащитник играл за «Фламенго», «Флуминенсе», «Марсель», «Рому» и «Фиорентину». В 2025 году 28-летний футболист принял участие в 28 матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Источник: Жерсон начнет тренироваться в общей группе "Зенита" 16 июля
Новобранец «Зенита» Жерсон в среду, 16 июля, присоединится к тренировкам команды Сергея Семака в общей группе.
Фото: ФК "Зенит"