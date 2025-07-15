— Дзюба при вас мог перейти в ЦСКА?
— Я предлагал обсудить этот вариант. Кажется, это было после отъезда Артема в Турцию. Первый посыл против — реакция болельщиков. Я это понимал. Но на другой чаше весов — возможная польза в нашей модели игры, — отметил Мовсесьян Sport24.
В настоящее время Артём Дзюба защищает цвета тольяттинского «Акрона». В прошедшем сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отличился десятью голами и семью результативными передачами.
После успешных выступлений за «Акрон» Валерий Карпин принял решение впервые с 2021 года вызвать Артёма в национальную сборную. В первом же матче против команды Гренады Дзюба забил гол, побив рекорд по количеству забитых мячей за сборную и обогнав Александра Кержакова.
Экс-спортдир ЦСКА: предлагал обсудить вариант перехода Дзюбы
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, что рассматривал возможность приглашения Артема Дзюбы в московский клуб.
Фото: РФС