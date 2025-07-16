"Человек уже с трофеем. Он будет пытаться максимально приблизить ЦСКА к борьбе за чемпионство. Я не верю, что они смогут выиграть чемпионат, но турнир длинный. Мы можем делать только прогнозы", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" в Суперкубке России со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал защитник московского клуба Игорь Дивеев.
Летом ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба, его место занял Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов. По итогам сезона-2024/2025 "армейцы" стали обладателями Кубка России, а также бронзовыми призерами чемпионата страны.
Гасилин: не верю, что ЦСКА сможет стать чемпионом России
Фото: ПФК ЦСКА