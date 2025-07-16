Хавбек "Зенита" Вендел прилетел в Санкт-Петербург

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил о возвращении в Россию бразильского полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Вендел прилетел. Как он? Лучше не бывает", - передает слова Медведева Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что 27-летний бразилец может перейти в катарский клуб "Аль-Садд".

Во время летних сборов "Зенита" игрок находился на родине и не принимал участия в подготовке к сезону.

Вендел защищает цвета петербургского клуба с октября 2020 года. За это время он провел 150 матчей, забил 21 гол и отдал 36 голевых передач. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми действует до июня 2028 года.

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