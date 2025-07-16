«В «Спартаке» отметил бы Маркиньоса - без него был бы совсем другой «Спартак». Говорю это без всякой иронии. Сегодня Маркиньос очень много значит для клуба», - цитирует Титова «Чемпионат».
Контракт Маркиньоса со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста, согласно оценке Transfermarkt, составляет 6,5 млн евро.
В минувшем сезоне бразилец принял участие в 36 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал 12 результативных передач.
Титов: без Маркиньоса был бы совсем другой "Спартак", он очень много значит для клуба
Экс-игрок «Спартака» Егор Титов высказался о полузащитнике московского клуба Маркиньосе.
Фото: ФК "Спартак"