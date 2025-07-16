Титов: без Маркиньоса был бы совсем другой "Спартак", он очень много значит для клуба

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов высказался о полузащитнике московского клуба Маркиньосе.
Фото: ФК "Спартак"
«В «Спартаке» отметил бы Маркиньоса - без него был бы совсем другой «Спартак». Говорю это без всякой иронии. Сегодня Маркиньос очень много значит для клуба», - цитирует Титова «Чемпионат».

Контракт Маркиньоса со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста, согласно оценке Transfermarkt, составляет 6,5 млн евро.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 36 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал 12 результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится