Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что сторона футболиста вела разговор с «Башакшехиром», но конкретного предложения со стороны турецкого клуба не последовало.
Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Баринова, согласно оценке Transfermarkt, составляет 7,9 млн евро.
В минувшем сезоне капитан «железнодорожников» принял участие в 35 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отдал пять результативных передач.
Источник: "Локомотив" готов расстаться с Бариновым за 2 млн евро
Московский «Локомотив» готов отпустить полузащитника команды Дмитрия Баринова за два млн евро в зарубежный чемпионат.
Фото: ФК "Локомотив"