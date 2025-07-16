«Кубок ФНЛ на Кипре. Александр — форвард «Енисея». Он всегда любил пообщаться с судьями. А тут судья якобы не увидел нарушение. Соболев громко, на весь стадион отправляет арбитра на три буквы и справедливо получает красную. Такое поведение непозволительно даже на предсезонном турнире. Был ли ЦСКА близок к подписанию Соболева? По условиям вроде договорились. Но я в отчете написал: в еврокубках — где ЦСКА тогда постоянно играл — с Соболевым в атаке ничего не светит. Дело в нехватке скорости, важной для ЦСКА против топ-команд, — вспомните победу над «Ман Сити», которую нам добыл Думбия. И насчет характера тоже предостерег», — заявил Мовсесьян Sport24.
Напомним, что Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав две голевых передачи. В Кубке же он сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Экс-спортдир ЦСКА: договорились по условиям с Соболевым, но я объяснил руководству, почему он нам не подходит
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, почему московский клуб не стал подписывать нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"