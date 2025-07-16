«Я думаю, что «Ростов» займет 10-е место в чемпионате. Ушли два ведущих игрока: один футболист цементировал оборону и забивал голы, второй — цементировал полузащиту и вел игру. Это много для команды, которая и так не очень укомплектована», — заявил Ловчев «Матч ТВ».
Напомним, что Даниил Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова» в феврале этого года, подписав контракт до 31 декабря 2030 года. Также в летнее трансферное окно команду покинул Максим Осипенко, сыгравший во всех 30 матчах прошедшего сезона РПЛ.
В минувшем сезоне «Ростов» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге и набрал 39 очков. Также желто-синие дошли до Суперфинала Кубка России, где «Ростов» уступил ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти).
Этот розыгрыш чемпионата России «Ростов» начнет в Санкт-Петербурге матчем против «Зенита». Игра пройдет в воскресенье, 20 июля.
Ловчев: "Ростов" займет 10-е место в чемпионате РПЛ
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что уход ключевых игроков серьёзно ослабит «Ростов» в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"