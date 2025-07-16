Источник: центральный защитник из Мали не прошёл медосмотр в "Пари НН"

«Пари Нижний Новгород» не подпишет защитника сборной Мали Абдулайе Диаби.

Фото: IMAGO

По информации журналиста Карпова, 25-летний Диаби не прошел медицинское обследование и уже вернулся домой. Стороны планировали контракт до 2027 года, но сделка сорвалась из-за результатов медосмотра.



Последним клубом Абдулайе был швейцарский «Санкт-Галлен». В прошлом сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах и забил один гол. Летом 2025 года его контракт истек, и он стал свободным агентом. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 1 миллион евро.