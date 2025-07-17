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Червиченко: кажется, у "Спартака" нет понимания, кого покупать, на какие позиции

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансферной политике московского клуба.
Фото: Sportbox
«Мне кажется, нет понимания, кого покупать, на какие позиции покупать. И вообще, на мой взгляд, внутри руководства просто нет понимания, что делать дальше. Покупают, покупают, деньги дикие тратят, а толку никакого. Четвёртое место - это даже не, как раньше говорили, «деревянные» медали, да? То есть даже не медали из металла. Ну и с Кубком та же история», - сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

Этим летом «красно-белые» совершили один трансфер на данный момент. «Спартак» подписал контракт с форвардом Антоном Заболотным. 34-летний нападающий перешел в московский клуб на правах свободного агента.

По итогам сезона-2024/25 подопечные Станковича финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.

В первом туре предстоящего сезона «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашнем поле в субботу, 19-го июля. Начало - в 20:30 (по мск).

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