«Были ли клубы, которые хотели переманить Алексея Батракова? Были, но я не буду их называть. Были и российские клубы, и зарубежные. У нас есть взаимные обязательства, которые прописаны в контракте. Зенит? Нет. В какую сумму мы оцениваем Батракова? «Локомотив» не отпустит Алексея в этом сезоне ни за какие деньги», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».
9 июня Батраков продлил контракт с «Локомотивом». Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 12,4 млн евро по версии Transfermarkt.
В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Юрий Нагорных рассказал, что Батракова пытался переманить российский клуб
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что какой-то российский клуб хотел переманить полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"