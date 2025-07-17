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В Италии прокомментировали информацию об интересе к хавбеку ЦСКА

Директор скаутского отдела "Сассуоло" Давиде Каньини отреагировал на слухи, что клуб заинтересован в полузащитнике ЦСКА Максиме Мухине.
Фото: ПФК ЦСКА
"Интерес "Сассуоло" к Мухину? Это фейковые новости. Он не входит в наши списки", - передает слова Каньини Odds.ru.

Напомним, ранее появилась информация о том, что итальянскому "Сассуоло" интересен опорный полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин и в ближайшее время "армейцам" может поступить официальное предложение.

23-летний Мухин присоединился к ЦСКА в 2021 году. В минувшем сезоне хавбек провел за команду всего пять минут в матче Кубка России. Всего в активе футболиста 3 гола и 4 ассиста в 70 играх за красно-синих.

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