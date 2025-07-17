«Не думал об этом, важнее подготовка к сезону. Конечно, есть некоторые более принципиальные матчи, однако я думаю, что нам, как большому клубу, стоит сконцентрироваться на длинном чемпионате, заработать как можно больше очков и побеждать», — сказал Заболотный в эфире шоу «Спартак Life».
1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила о подписании контракта с 34-летним центральным нападающим Антоном Заболотным на срок до лета 2026 года. В июне форвард покинул подмосковные «Химки», которые начали процедуру банкротства, и получил статус свободного агента.
«Спартак» начнет новый сезон Российской Премьер-Лиги с домашнего матча с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет в период с 18 по 21 июля. Точная дата станет известна позднее.
Напомним, что летом 2024 года Антон Заболотный, будучи свободным агентом, перешёл в «Химки» из ЦСКА. В прошедшем сезоне он принял участие в 31 матчах, забив 6 мячей и отдав 6 голевых передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 34-летнего форварда составляет 750 тысяч евро.
Ранее Заболотный выступал за такие команды, как «Химки», «Зенит», ЦСКА, «Сочи», «Тосно» и «Факел».
Заболотный: не задумывался, буду ли праздновать голы ЦСКА и "Зениту"
Форвард «Спартака» Антон Заболотный, недавно ставший игроком красно-белых, признался, что не думал, как будет вести себя, если забьет в ворота ЦСКА или «Зенита», за которые ранее выступал.
Фото: ФК "Спартак"