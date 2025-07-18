"Конате зависим от своих партнёров по "Ахмату". Мохамед молодец, что выбрал футбол, а не деньги. Он мог ещё год играть в Саудовской Аравии, но решил вернуться в Россию. Он потерял в плане денег, но приобрёл в плане футбола", - цитирует Селюка Metaratings.
Мохамед Конате выступал за грозненский "Ахмат" с 2021 по 2024 год, а затем на протяжении одного сезона выступал за "Эр-Рияд" из Саудовской Аравии.
Этим летом нападающий вернулся в грозненский клуб, всего на его счету 90 матчей в составе "Ахмата", 34 забитых гола и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 2,3 миллиона евро, форвард заключил контракт с клубом до конца июня 2028 года.
В 1 туре РПЛ сезона-2025/2026 грозненский "Ахмат" сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином".
Селюк - о возвращении Конате в "Ахмат": потерял в плане денег, но приобрел футбол
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возвращение Мохамеда Конате в "Ахмат".
Фото: ФК "Ахмат"