"У "Крыльев Советов" стоит задача попасть в топ-8 команд РПЛ. Я думаю, что в целом нам это по силам. Сейчас у нас собрался хороший коллектив, хорошая команда", - цитирует Олейникова "РБ Спорт".
Сегодня, 19 июля, самарские "Крылья Советов" сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в 1 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 15:30 по московскому времени.
По итогам прошлого сезона самарский клуб занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Летом клуб объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера, ранее главным тренером команды был Игорь Осинькин.
Полузащитник "Крыльев Советов" Олейников рассказал о задаче команды на сезон
Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Олейников раскрыл задачу команды на сезон.
Фото: ФК "Крылья Советов"