Петров: довольны игрой в матче с "Динамо", но ничьей — нет

"Довольны игрой в матче с "Динамо", но ничьей — нет. Ничья — это неплохо, но я не считаю, что это повод для радости. По сути, у "Динамо" с игры было не так много моментов. У них очень хорошие стандарты, как раз с чего они и забили гол", — сказал Петров в интервью "Чемпионату".
В пятницу московское “Динамо” приняло на своём поле калининградскую "Балтику". На 12-й минуте матча счет открыл нападающий "Балтики" Брайан Хиль. Динамовцы ответили в начале второго тайма голом защитника Хуана Касереса.
"Балтика" вернулась в Российскую Премьер-Лигу спустя год. В прошедшем сезоне калининградцы выиграли Первую Лигу, набрав 69 очков. Во втором туре РПЛ “Балтика” сыграет в гостях против московского "Спартака". Встреча пройдет 26 июля.