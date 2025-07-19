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Петров: довольны игрой в матче с "Динамо", но ничьей — нет

Полузащитник "Балтики" Максим Петров прокомментировал ничью (1:1) с московским "Динамо" в первом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"
"Довольны игрой в матче с "Динамо", но ничьей — нет. Ничья — это неплохо, но я не считаю, что это повод для радости. По сути, у "Динамо" с игры было не так много моментов. У них очень хорошие стандарты, как раз с чего они и забили гол", — сказал Петров в интервью "Чемпионату".

В пятницу московское “Динамо” приняло на своём поле калининградскую "Балтику". На 12-й минуте матча счет открыл нападающий "Балтики" Брайан Хиль. Динамовцы ответили в начале второго тайма голом защитника Хуана Касереса.

"Балтика" вернулась в Российскую Премьер-Лигу спустя год. В прошедшем сезоне калининградцы выиграли Первую Лигу, набрав 69 очков. Во втором туре РПЛ “Балтика” сыграет в гостях против московского "Спартака". Встреча пройдет 26 июля.

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