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Тесленко ответил на вопрос о различиях между главным тренером "Рубина" Рашидом Рахимовым и Леонидом Слуцким

Защитник "Рубина" Егор Тесленко сравнил двух главных тренеров казанцев - бывшего Леонида Слуцкого и нынешнего Рашида Рахимова.
Фото: ФК "Рубин"
- Я думаю, они разные. С одной стороны, Рашид Маматкулович тоже любит пошутить, посмеяться, но у него в то же время очень много тактики и дисциплины, он очень требовательный в работе, - передаёт слова Тесленко "Татар-информ".

54-летний главный тренер китайского "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий возглавлял казанский "Рубин" с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года. По итогам сезона-2020/2021 "Рубин" под его руководством занял четвёртое место и вышел в еврокубки, но год спустя занял 15 место в РПЛ и напрямую вылетел в низший дивизион.

60-летний главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов возглавил казанцев в апреле 2023 года. В сезоне-2023/2024 команда заняла восьмое место в РПЛ, в сезоне-2024/2025 - седьмое место.

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