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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
Оренбург
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Свои среди чужих: три легенды «Шальке» сразятся против бывшего клуба. Теперь они в «Локо»
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов футболисты московского «Локомотива» на своем поле примут немецкий «Шальке». В первом туре железнодорожники потерпели крупное поражение в Стамбуле от «Галатасарая», поэтому для реабилитации перед своими болельщиками нужно, как минимум, завоевывать очки. В составе «Локо» есть бывшие игроки «кобальтовых» Джефферсон Фарфан и Бенедикт Хеведес, но у Семина и Геркуса есть ещё один козырь – спортивный директор Эрик Штоффельсхаус. Rusfootball.info – о футболистах и менеджере «Локомотива» в составе немецкого клуба.
Капитан Хеведес
Хеведес – один из самых почитаемых людей в «Шальке». Бенедикт находился в системе клуба с 13 лет, и после победы на чемпионате мира с Германией в 2014, кстати, в роли основного защитника немцев, не ушел из команды, а продолжил защищать цвета гельзенкирхенцев.
В этом клубе Хеведес оказался в 2001 году, хотя в детстве болел за «Баварию» и симпатизировал бразильцу Элберу, мечтая стать нападающим. Но, к сожалению, или к счастью, из-за своих физических данных стал защитником. Позиция центрального закрепилась за Бенедиктом в 2006 году, тогда он вместе с Озилом дошел до финала молодежного чемпионата Германии, где победил перспективную «Баварию» с Хуммельсом.
Главным трофеем жизни для немца всегда будет победа на мундиале, но если смотреть на клубную историю Хеведеса, можно немного взгрустнуть – две выигранные награды за 10 лет. Кубок и суперкубок «Шальке» завоевал в сезоне 2010/2011. Бенедикт стал легендой в плане матчей, выйдя на поле 335 раз, но совсем не стал образцом в кубковых достижениях.
Хеведес мог стать величайшим не только в «Шальке», но его карьеру сломали постоянные травмы. Перед чемпионатом мира в ЮАР он пропустил около трех месяцев, заработав мышечное переутомление. В следующем сезоне сначала получил разрыв связки колена, а потом пострадала задняя поверхность бедра. В итоге, капитан сыграл меньше половины матчей в сезоне.
В 2017 году с приходом Доменико Тедеско на должность главного тренера «Шальке» дела чемпиона мира резко ухудшились. Тренер отобрал у него капитанскую повязку, объяснив это чрезмерной ответственностью Бенедикта. Недопонимания с Тедеско, операция на бедре, потеря места в национальной команде – возможно, этим руководствовался Хеведес, когда летом 2017 решил переехать в Турин. В «Ювентусе», по его словам, было больше возможностей для возвращения в «бундестим»… Людям свойственно делать ошибки, и немец не является исключением.
2018 год. Бенедикт постепенно реанимирует самого себя в «Локомотиве». После череды травм и неудачного сезона в «Юве» немец закрепился в центре защиты железнодорожников. В среду мы увидим первый в карьере матч Хеведеса против родного клуба. Доказать «Шальке», бывшему тренеру, да и самому себе о своих способностях – главная мотивация для защитника. Он будет биться до конца.
Бомбардир Фарфан
В 2008 году «Шальке» вырвал у «Тоттенхэма» и «Фиорентины» многообещающего перуанца из ПСВ за 10 млн долларов (сумма по информации transfermarkt.ru). Начало карьеры Фарфана на немецкой земле было не самым запоминающимся: дебют в основе только через месяц после прихода, без особо каких полезных действий. Но по ходу чемпионата Джефферсон разыгрался, выдав девять голов и шесть голевых передач.
[/b]За восемь лет в составе «Шальке» Джеффу приходилось бок о бок играть с выдающимися партнерами: сначала пришел экс-форвард «Аякса» и «Реала» Клас-Ян Хунтелар, а чуть позже легенда мадридского и испанского футбола Рауль оказался в футболке гельзенкихренцев. Показалось, что Фарфану будет тяжело конкурировать с новыми коллегами по цеху, но нападающий сборной Перу отлично вписался в новую схему, создавая дуэт с Хунтеларом.
В «Шальке», рядом с Нойером, Ракитичем и Раулем, Фарфан забил самый красивый гол в карьере, пробежав 80 метров за 10 секунд. Топ-5 лучших голов Джеффа за немецкий клуб в этой подборке.
Если сравнивать его с Хеведесом, легендой клуба его, скорее всего, назвать нельзя, но если футболист проводит в команде восемь сезонов, набирая при этом по системе гол+пас 123 очка (53+70), в почете болельщиков он будет точно.
2018 год. Перед московским матчем Лиги чемпионов Фарфан не принимает участие в тренировке. Перуанец продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому шансы увидеть его в матче против бывшей команды пока остаются минимальными.
Директор Эрик Штоффельсхаус
В январе 2017 немец Эрик Штоффельсхаус был назначен спортивным директором футбольного клуба "Локомотив". Не нужно много «ломать» голову, чтобы разузнать, кто привез Фарфана в Москву. Эрик – бывший помощник спортивного директора всё того же «Шальке». По информации зарубежных СМИ, Штоффельхаусу не впервой приводить перуанца – такой же трюк он проделал и в 2008 в Гельзенкирхене.
В системе немецкого клуба Эрик работал с 1998 года: восемь лет в академии, два года в качестве тренера, шесть лет ассистентом менеджера всех структур Академии. Штоффельсхаус с 2006 года перешел в главную команду и стал помощником спортивного директора. Результатом его работы были и трансферы Рауля с Хунтеларом. «Мне посчастливилось работать с такими футболистами, как Мануэль Нойер, Бенедикт Хеведес, Месут Озил и другими талантливыми ребятами. Многие воспитанники Академии «Шальке» действительно стали успешными и известными футболистами», - говорил Эрик, вспоминая годы работы в «Шальке».
Возвращаясь к «Локо», усиление по старой памяти вышло очень даже удачным: безоговорочное место Фарфана в составе и существенная помощь в завоевании золотых медалей чемпионата. В конкретном матче против «Шальке» Эрик, конечно, не помощник. Схему и тактику Семин знает сам, но немец может сработать на перспективу. По былым привычкам Эрик может найти ещё одного кандидата в «Локо» уже в эту среду, а московскому клубу при выходе в европейскую «весну» свежая кровь будет как нельзя кстати.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
Фото: Getty Images
Капитан Хеведес
Хеведес – один из самых почитаемых людей в «Шальке». Бенедикт находился в системе клуба с 13 лет, и после победы на чемпионате мира с Германией в 2014, кстати, в роли основного защитника немцев, не ушел из команды, а продолжил защищать цвета гельзенкирхенцев.
В этом клубе Хеведес оказался в 2001 году, хотя в детстве болел за «Баварию» и симпатизировал бразильцу Элберу, мечтая стать нападающим. Но, к сожалению, или к счастью, из-за своих физических данных стал защитником. Позиция центрального закрепилась за Бенедиктом в 2006 году, тогда он вместе с Озилом дошел до финала молодежного чемпионата Германии, где победил перспективную «Баварию» с Хуммельсом.
Главным трофеем жизни для немца всегда будет победа на мундиале, но если смотреть на клубную историю Хеведеса, можно немного взгрустнуть – две выигранные награды за 10 лет. Кубок и суперкубок «Шальке» завоевал в сезоне 2010/2011. Бенедикт стал легендой в плане матчей, выйдя на поле 335 раз, но совсем не стал образцом в кубковых достижениях.
Фото: Bongarts
Хеведес мог стать величайшим не только в «Шальке», но его карьеру сломали постоянные травмы. Перед чемпионатом мира в ЮАР он пропустил около трех месяцев, заработав мышечное переутомление. В следующем сезоне сначала получил разрыв связки колена, а потом пострадала задняя поверхность бедра. В итоге, капитан сыграл меньше половины матчей в сезоне.
В 2017 году с приходом Доменико Тедеско на должность главного тренера «Шальке» дела чемпиона мира резко ухудшились. Тренер отобрал у него капитанскую повязку, объяснив это чрезмерной ответственностью Бенедикта. Недопонимания с Тедеско, операция на бедре, потеря места в национальной команде – возможно, этим руководствовался Хеведес, когда летом 2017 решил переехать в Турин. В «Ювентусе», по его словам, было больше возможностей для возвращения в «бундестим»… Людям свойственно делать ошибки, и немец не является исключением.
2018 год. Бенедикт постепенно реанимирует самого себя в «Локомотиве». После череды травм и неудачного сезона в «Юве» немец закрепился в центре защиты железнодорожников. В среду мы увидим первый в карьере матч Хеведеса против родного клуба. Доказать «Шальке», бывшему тренеру, да и самому себе о своих способностях – главная мотивация для защитника. Он будет биться до конца.
Бомбардир Фарфан
В 2008 году «Шальке» вырвал у «Тоттенхэма» и «Фиорентины» многообещающего перуанца из ПСВ за 10 млн долларов (сумма по информации transfermarkt.ru). Начало карьеры Фарфана на немецкой земле было не самым запоминающимся: дебют в основе только через месяц после прихода, без особо каких полезных действий. Но по ходу чемпионата Джефферсон разыгрался, выдав девять голов и шесть голевых передач.
Фото: Reuters
[/b]За восемь лет в составе «Шальке» Джеффу приходилось бок о бок играть с выдающимися партнерами: сначала пришел экс-форвард «Аякса» и «Реала» Клас-Ян Хунтелар, а чуть позже легенда мадридского и испанского футбола Рауль оказался в футболке гельзенкихренцев. Показалось, что Фарфану будет тяжело конкурировать с новыми коллегами по цеху, но нападающий сборной Перу отлично вписался в новую схему, создавая дуэт с Хунтеларом.
В «Шальке», рядом с Нойером, Ракитичем и Раулем, Фарфан забил самый красивый гол в карьере, пробежав 80 метров за 10 секунд. Топ-5 лучших голов Джеффа за немецкий клуб в этой подборке.
Если сравнивать его с Хеведесом, легендой клуба его, скорее всего, назвать нельзя, но если футболист проводит в команде восемь сезонов, набирая при этом по системе гол+пас 123 очка (53+70), в почете болельщиков он будет точно.
2018 год. Перед московским матчем Лиги чемпионов Фарфан не принимает участие в тренировке. Перуанец продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому шансы увидеть его в матче против бывшей команды пока остаются минимальными.
Директор Эрик Штоффельсхаус
В январе 2017 немец Эрик Штоффельсхаус был назначен спортивным директором футбольного клуба "Локомотив". Не нужно много «ломать» голову, чтобы разузнать, кто привез Фарфана в Москву. Эрик – бывший помощник спортивного директора всё того же «Шальке». По информации зарубежных СМИ, Штоффельхаусу не впервой приводить перуанца – такой же трюк он проделал и в 2008 в Гельзенкирхене.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
В системе немецкого клуба Эрик работал с 1998 года: восемь лет в академии, два года в качестве тренера, шесть лет ассистентом менеджера всех структур Академии. Штоффельсхаус с 2006 года перешел в главную команду и стал помощником спортивного директора. Результатом его работы были и трансферы Рауля с Хунтеларом. «Мне посчастливилось работать с такими футболистами, как Мануэль Нойер, Бенедикт Хеведес, Месут Озил и другими талантливыми ребятами. Многие воспитанники Академии «Шальке» действительно стали успешными и известными футболистами», - говорил Эрик, вспоминая годы работы в «Шальке».
Возвращаясь к «Локо», усиление по старой памяти вышло очень даже удачным: безоговорочное место Фарфана в составе и существенная помощь в завоевании золотых медалей чемпионата. В конкретном матче против «Шальке» Эрик, конечно, не помощник. Схему и тактику Семин знает сам, но немец может сработать на перспективу. По былым привычкам Эрик может найти ещё одного кандидата в «Локо» уже в эту среду, а московскому клубу при выходе в европейскую «весну» свежая кровь будет как нельзя кстати.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
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