Кошмарный вечер фанатов ЦСКА в Риме. Что произошло?

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Кошмарный вечер фанатов ЦСКА в Риме. Что произошло?

Предвкушение зрелищного матча амбициозного ЦСКА в Лиге чемпионов омрачила ужасная трагедия в римском метрополитене, в которой пострадали десятки болельщиков армейского клуба. Помимо данного инцидента, в СМИ начали появляться сообщения еще о потасовках между фанатами обеих команд, а также о ножевом ранении россиянина в столице Италии. Rusfootball.info - о кошмарном вечере Рима.


Фото: REUTERS/ YARA NARDI


Что произошло в метро?

Кадры, которые облетели интернет, заставляют ужаснуться в произошедшем. Переполненный людьми эскалатор в римской «подземке» на огромной скорости начал нестись вниз. Спустя несколько секунд движение эскалатора остановилось. Но было уже поздно. Пассажиры не успевали сходить, их выбрасывало на бетонный пол. Многие получили тяжелейшие травмы. Хаос, творившийся на месте событий, легко передавался пользователям через экраны своих смартфонов.



Причиной стало срывание стопора самого эскалатора. Стопор фиксировал самопроизвольное выдвижение опор в транспортном положении. Произошло это, возможно, из-за перегруза на самом эскалаторе, а также из-за неправомерных действий самих пассажиров.

Через несколько минут после трагедии ЦСКА на своей официальной странице в твиттере выложил обращение для помощи пострадавшим.



Прокуратура Рима открыла расследование. На месте ЧП побывала мэр Рима Вирджиния Раджи, которая от имени местных жителей выразила солидарность и пообещала разобраться в произошедшем.

Сколько пострадавших?

По официальным данным российского посольства в Италии, в результате трагедии около 30 человек получили повреждения, в тяжелом состоянии находятся семь человек. По неподтвержденной информации, один пассажир даже потерял ногу. Большинство из пострадавших являются гражданами Российской Федерации. Также в посольстве заявили, что личности попавших в катастрофу не устанавливалось. Предположительно, есть российские граждане. На видео, соответственно, это подтверждается.


Фото:ANSA/PERI-PERCOSSI/ilsole24ore.com


Раненых доставили в городские клиники. Российское посольство в Италии открыло горячую линию +393802652769. «Три человека в больнице «Умберто I». Двоим россиянам сделана операция», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Что говорят очевидцы?

Одной из версий произошедшего является поведение пассажиров на самом эскалаторе. По информации СМИ, болельщики танцевали и прыгали во время движения. По другой - неисправность самого механизма. Очевидцы на месте событий утверждали, что эскалатор неожиданно ускорил движение.



Российского болельщика пырнули ножом в центре города?

Одним инцидентом в метро этот вечер не закончился. По информации итальянских газет, перед матчем фанаты «Ромы» и ЦСКА устроили несколько потасовок в центре Рима. Пожарным даже пришлось применять пожарные гидранты, чтобы успокоить буйных фанатов. В ходе стычек один россиянин получил удар ножом. 15 фанатов итальянской команды вскоре были задержаны полицией.


Фото: Telegram-канал "Mash"


По информации РИА Новости, ножевого ранения всё же не было: «Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы. Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности. Это человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч на Олимпийском стадионе. Сотрудник посольства с ним уже связывался», — сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.

UPD: как сообщает в своем телеграме Василий Конов, количество россиян, пострадавших в Риме и доставленных в больницы, в итоге 15 человек , пятеро уже выписаны. Среди тех, кто остаётся в больнице, есть и находящиеся в тяжелом состоянии.

Появившаяся ранее в СМИ информация об ампутации ноги не подтвердилась, врачи сказали, что в этом нет необходимости и ногу можно спасти.

Помимо этого российская дипмиссия не подтвердила ножевое ранение у российского болельщика.

Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
Теги: ЦСКА Рома
Сегодня, 07:41
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#4  safonas   (Сегодня, 09:11)
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здоровья пострадавшим и сил


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#3  manatee  Москва (Сегодня, 09:04)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь они не прыгали на эскалаторе то толпой.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 08:46)
  • 0
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Скорее всего сорвало с вала двигателя шпонку , шестерня в свободном положении вертелась как адская дрянь. Запретить машины, уничтожить все механизмы!. Кот злился.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 08:24)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Выражаю свое искреннее сочувствие всем пострадавшим болельщикам ЦСКА в Риме! если кто-то знает, где есть информация о счете для перечисления средств пострадавшим прошу сообщить.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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