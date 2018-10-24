Кошмарный вечер фанатов ЦСКА в Риме. Что произошло?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2
|Атлетико
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Монако
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|ПСВ
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|3
|4
|Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Шальке 04
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|4
|Локомотив
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
|3
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|3
|Бенфика
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|3
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|Янг Бойз
|3
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:52
Дмитрий Булыкин: "Локомотиву" очень нужно добиться положительного результата в матче с "Порту"
Дмитрий Булыкин: "Локомотиву" очень нужно добиться положительного результата в матче с "Порту"
08:58
Роман Бабаев: счет не по игре (2)
Роман Бабаев: счет не по игре (2)
00:41
Мы зря волновались за Помазуна - следовало переживать из-за обороны. Оценки ЦСКА в матче против "Ромы"
Мы зря волновались за Помазуна - следовало переживать из-за обороны. Оценки ЦСКА в матче против "Ромы"
Вчера, 23:53
"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Шахтер" (1)
"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Шахтер" (1)
Вчера, 23:51
"Рома" со счетом 3:0 разгромила ЦСКА (39)
"Рома" со счетом 3:0 разгромила ЦСКА (39)
Вчера, 23:29
Милана Кержакова: грустно от того, что человек, которого я любила, теперь позволяет себе ложные, низкие и грязные высказывания о моих родных (5)
Милана Кержакова: грустно от того, что человек, которого я любила, теперь позволяет себе ложные, низкие и грязные высказывания о моих родных (5)
Вчера, 23:05
"Фратрия": мы не согласны с решением по Каррере и требуем отстранить Глушакова от основы (41)
"Фратрия": мы не согласны с решением по Каррере и требуем отстранить Глушакова от основы (41)
Вчера, 22:48
Унаи Эмери: мы счастливы, потому что видим прогресс
Унаи Эмери: мы счастливы, потому что видим прогресс
Вчера, 22:36
Адвокат Миланы Кержаковой: если обнаружим в тексте Александра клевету – разберемся в суде (1)
Адвокат Миланы Кержаковой: если обнаружим в тексте Александра клевету – разберемся в суде (1)
Вчера, 22:20
Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО (1)
Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО (1)
Вчера, 22:20
Гендиректор тульского "Арсенала": Кононов в "Спартаке"? Бред (3)
Гендиректор тульского "Арсенала": Кононов в "Спартаке"? Бред (3)
Вчера, 22:02
Итальянские СМИ: болельщики ЦСКА пели и прыгали на эскалаторе, поэтому он сломался (10)
Итальянские СМИ: болельщики ЦСКА пели и прыгали на эскалаторе, поэтому он сломался (10)
Вчера, 21:52
"Валенсия" без Черышева сыграла вничью с "Янг Бойз"
"Валенсия" без Черышева сыграла вничью с "Янг Бойз"
Вчера, 21:51
"Бавария" уверенно переиграла АЕК
"Бавария" уверенно переиграла АЕК
Вчера, 21:40
Жуткое видео. Фанаты ЦСКА в Риме пострадали из-за поломки эскалатора, одному ампутируют ногу (21)
Жуткое видео. Фанаты ЦСКА в Риме пострадали из-за поломки эскалатора, одному ампутируют ногу (21)
Вчера, 21:09
Александр Кержаков - о передаче судом прав на ребенка его жене: что это было?! Где закон??? (10)
Александр Кержаков - о передаче судом прав на ребенка его жене: что это было?! Где закон??? (10)
Вчера, 20:52
Джеко и Де Росси - в стартовом составе "Ромы" на матч с ЦСКА (4)
Джеко и Де Росси - в стартовом составе "Ромы" на матч с ЦСКА (4)
Вчера, 20:47
Помазун – в воротах ЦСКА, Дзагоев остался в запасе (16)
Помазун – в воротах ЦСКА, Дзагоев остался в запасе (16)
Вчера, 20:34
"Этот человек осуществил мою детскую мечту" Александр Ломовицкий высказался о Каррере (7)
"Этот человек осуществил мою детскую мечту" Александр Ломовицкий высказался о Каррере (7)
Вчера, 20:03
Олег Кононов не может вести переговоры с другими клубами по контракту с "Арсеналом" (2)
Олег Кононов не может вести переговоры с другими клубами по контракту с "Арсеналом" (2)
Вчера, 19:28
Жена отсудила у Александра Кержакова право на ребенка (9)
Жена отсудила у Александра Кержакова право на ребенка (9)
Вчера, 18:46
Арсен Венгер: со "Спартаком" переговоров не веду (10)
Арсен Венгер: со "Спартаком" переговоров не веду (10)
Вчера, 18:32
Макси Перейрра: "Порту" приехал выигрывать, но знаем, что "Локомотиву" победа куда важнее
Макси Перейрра: "Порту" приехал выигрывать, но знаем, что "Локомотиву" победа куда важнее
Кошмарный вечер фанатов ЦСКА в Риме. Что произошло?
Предвкушение зрелищного матча амбициозного ЦСКА в Лиге чемпионов омрачила ужасная трагедия в римском метрополитене, в которой пострадали десятки болельщиков армейского клуба. Помимо данного инцидента, в СМИ начали появляться сообщения еще о потасовках между фанатами обеих команд, а также о ножевом ранении россиянина в столице Италии. Rusfootball.info - о кошмарном вечере Рима.
Что произошло в метро?
Кадры, которые облетели интернет, заставляют ужаснуться в произошедшем. Переполненный людьми эскалатор в римской «подземке» на огромной скорости начал нестись вниз. Спустя несколько секунд движение эскалатора остановилось. Но было уже поздно. Пассажиры не успевали сходить, их выбрасывало на бетонный пол. Многие получили тяжелейшие травмы. Хаос, творившийся на месте событий, легко передавался пользователям через экраны своих смартфонов.
Причиной стало срывание стопора самого эскалатора. Стопор фиксировал самопроизвольное выдвижение опор в транспортном положении. Произошло это, возможно, из-за перегруза на самом эскалаторе, а также из-за неправомерных действий самих пассажиров.
Через несколько минут после трагедии ЦСКА на своей официальной странице в твиттере выложил обращение для помощи пострадавшим.
Прокуратура Рима открыла расследование. На месте ЧП побывала мэр Рима Вирджиния Раджи, которая от имени местных жителей выразила солидарность и пообещала разобраться в произошедшем.
Сколько пострадавших?
По официальным данным российского посольства в Италии, в результате трагедии около 30 человек получили повреждения, в тяжелом состоянии находятся семь человек. По неподтвержденной информации, один пассажир даже потерял ногу. Большинство из пострадавших являются гражданами Российской Федерации. Также в посольстве заявили, что личности попавших в катастрофу не устанавливалось. Предположительно, есть российские граждане. На видео, соответственно, это подтверждается.
Раненых доставили в городские клиники. Российское посольство в Италии открыло горячую линию +393802652769. «Три человека в больнице «Умберто I». Двоим россиянам сделана операция», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Что говорят очевидцы?
Одной из версий произошедшего является поведение пассажиров на самом эскалаторе. По информации СМИ, болельщики танцевали и прыгали во время движения. По другой - неисправность самого механизма. Очевидцы на месте событий утверждали, что эскалатор неожиданно ускорил движение.
Российского болельщика пырнули ножом в центре города?
Одним инцидентом в метро этот вечер не закончился. По информации итальянских газет, перед матчем фанаты «Ромы» и ЦСКА устроили несколько потасовок в центре Рима. Пожарным даже пришлось применять пожарные гидранты, чтобы успокоить буйных фанатов. В ходе стычек один россиянин получил удар ножом. 15 фанатов итальянской команды вскоре были задержаны полицией.
По информации РИА Новости, ножевого ранения всё же не было: «Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы. Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности. Это человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч на Олимпийском стадионе. Сотрудник посольства с ним уже связывался», — сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
UPD: как сообщает в своем телеграме Василий Конов, количество россиян, пострадавших в Риме и доставленных в больницы, в итоге 15 человек , пятеро уже выписаны. Среди тех, кто остаётся в больнице, есть и находящиеся в тяжелом состоянии.
Появившаяся ранее в СМИ информация об ампутации ноги не подтвердилась, врачи сказали, что в этом нет необходимости и ногу можно спасти.
Помимо этого российская дипмиссия не подтвердила ножевое ранение у российского болельщика.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
Фото: REUTERS/ YARA NARDI
Что произошло в метро?
Кадры, которые облетели интернет, заставляют ужаснуться в произошедшем. Переполненный людьми эскалатор в римской «подземке» на огромной скорости начал нестись вниз. Спустя несколько секунд движение эскалатора остановилось. Но было уже поздно. Пассажиры не успевали сходить, их выбрасывало на бетонный пол. Многие получили тяжелейшие травмы. Хаос, творившийся на месте событий, легко передавался пользователям через экраны своих смартфонов.
В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt— Фанаты ЦСКА?RBWorld (@RBWorldorg) October 23, 2018
Причиной стало срывание стопора самого эскалатора. Стопор фиксировал самопроизвольное выдвижение опор в транспортном положении. Произошло это, возможно, из-за перегруза на самом эскалаторе, а также из-за неправомерных действий самих пассажиров.
Через несколько минут после трагедии ЦСКА на своей официальной странице в твиттере выложил обращение для помощи пострадавшим.
?? Вниманию болельщиков, пострадавших в Риме в результате инцидента в метро— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 23, 2018
Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков #ЦСКА
Телефон: 8-495-540-38-88
Эл.почта: fanclub@pfc-cska.com
Прокуратура Рима открыла расследование. На месте ЧП побывала мэр Рима Вирджиния Раджи, которая от имени местных жителей выразила солидарность и пообещала разобраться в произошедшем.
Сколько пострадавших?
По официальным данным российского посольства в Италии, в результате трагедии около 30 человек получили повреждения, в тяжелом состоянии находятся семь человек. По неподтвержденной информации, один пассажир даже потерял ногу. Большинство из пострадавших являются гражданами Российской Федерации. Также в посольстве заявили, что личности попавших в катастрофу не устанавливалось. Предположительно, есть российские граждане. На видео, соответственно, это подтверждается.
Фото:ANSA/PERI-PERCOSSI/ilsole24ore.com
Раненых доставили в городские клиники. Российское посольство в Италии открыло горячую линию +393802652769. «Три человека в больнице «Умберто I». Двоим россиянам сделана операция», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Что говорят очевидцы?
Одной из версий произошедшего является поведение пассажиров на самом эскалаторе. По информации СМИ, болельщики танцевали и прыгали во время движения. По другой - неисправность самого механизма. Очевидцы на месте событий утверждали, что эскалатор неожиданно ускорил движение.
Российского болельщика пырнули ножом в центре города?
Одним инцидентом в метро этот вечер не закончился. По информации итальянских газет, перед матчем фанаты «Ромы» и ЦСКА устроили несколько потасовок в центре Рима. Пожарным даже пришлось применять пожарные гидранты, чтобы успокоить буйных фанатов. В ходе стычек один россиянин получил удар ножом. 15 фанатов итальянской команды вскоре были задержаны полицией.
Фото: Telegram-канал "Mash"
По информации РИА Новости, ножевого ранения всё же не было: «Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы. Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности. Это человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч на Олимпийском стадионе. Сотрудник посольства с ним уже связывался», — сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
UPD: как сообщает в своем телеграме Василий Конов, количество россиян, пострадавших в Риме и доставленных в больницы, в итоге 15 человек , пятеро уже выписаны. Среди тех, кто остаётся в больнице, есть и находящиеся в тяжелом состоянии.
Появившаяся ранее в СМИ информация об ампутации ноги не подтвердилась, врачи сказали, что в этом нет необходимости и ногу можно спасти.
Помимо этого российская дипмиссия не подтвердила ножевое ранение у российского болельщика.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.