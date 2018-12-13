Дмитрий Хомуха: уровень мотивации «Реала» не был высок

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Дмитрий Хомуха: уровень мотивации «Реала» не был высок

Дмитрий Хомуха Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в интервью Rusfootball.info прокомментировал выездную победу ЦСКА в матче Лиги Чемпионов с «Реалом»

- Ожидали ли вы что будет показан даже не такой результат (ЦСКА выиграл у «Реала» в Испании со счётом 0:3 – прим. ред.), а такая игра?

- Вы знаете, накануне матча, утром – меня спрашивали об ожиданиях от этой игры. Тогда высказал мысль что если у «Реала» будет существенная ротация состава, то армейцам будет вполне по силам взять очки. Конечно, такой уверенной победы ЦСКА над «Реалом» я не ожидал. Но предполагал то, что армейцы сумеют навязать борьбу мадридистам, если те выставят не основной состав.

- Тем не менее имеем факт: у ЦСКА 6 из 6 очков в матчах с «Реалом».

- Это просто уровень мотивации соперника, и не более того. А с другой стороны – высокая мотивация армейцев в матчах против «Реала».

- Можно считать что сегодняшняя победа во многом заслуга Марио Фернандеса?

- Я бы не стал выделять одного Фернандеса – сегодня вся команда сыграла хорошо: что в обороне, что в атаке. А также были использованы созданные ими моменты. Сегодня можно отмечать всю команду в целом.

- Глядя на «Реал» непонятны действия главного тренера: таранный нападающий Бейл получает повреждение ноги, и практически не двигается на поле. Однако третьей заменой с поля убирают капитана Марсело. Тренер поплыл?

- По всей видимости штаб поинтересовался у Бейла, и он подтвердил, что может продолжать игру. Но, повторюсь – уровень мотивации сегодня у «Реала» не был максимален. И в каких-то моментах и сам игрок себя поберёг.

- ЦСКА побеждает «Реал» в Испании, но всё равно вылетает из еврокубков. Это, по большому счёту закономерный или несправедливый результат?

- Всё что происходит в футболе – оно закономерно и справедливо. Для ЦСКА это большой опыт для молодого состава. Ключевым фактором стал проигрыш на своём поле «Виктории». И именно это в результате и предопределило исход: более опытная команда продолжит выступление в еврокубках весной.

- Как это стоит расценивать? Как катастрофу, неудачу? Или урок на будущее?

- Это действительно важный урок на будущее. «Виктория» более прагматичная и опытная команда. И они понимали, что именно игры с армейцами скорее всего будут для них решающим фактором. И они обыграли своих конкурентов на выезде. У ЦСКА, давайте не забывать, что очень молодая команда. И им сейчас не хватает прагматизма.

- Однако в начале сезона многие глядя на этот состав считали что с ЦСКА на этот год «уже всё»… Слишком много молодых игроков. Получается ли у Гончаренко создавать команду, что действительно по весне будет претендовать на самые высокие места? Если такие тенденции?

- Тенденция очень хорошая. При столь масштабных изменениях, и притом, что команда очень молодая – она играет очень достойно. Она достойно смотрелась в Лиге Чемпионов, и при этом завершила осеннюю часть чемпионата в тройке. С учётом того, что команда не будет по весе играть в Европе – можно с оптимизмом смотреть на перспективы в чемпионате. У неё будет больше шансов показать результат, что позволит выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

- Всё-таки вы говорите о Лиге Чемпионов, или же о борьбе за чемпионство?

- Мне кажется, что нехватка опыта будет важным фактором у ЦСКА. Но за места в Лиге Чемпионов, за призовую тройку им будет вполне по силам побороться.
Теги: ЦСКА Реал Хомуха
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