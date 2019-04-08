Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Время прагматичности. Тактический разбор игры между «Локо» и «Зенитом»
В Черкизове состоялся матч действующего чемпиона и претендента на титул. Оба тренера вывели команды с базовой тактикой. «Локомотив» вышел со схемой 4-2-3-1 и небольшими ротационными изменениями из-за непростой кубковой игры с «Ростовом» накануне. «Зенит» Семака начал с 4-4-2 и стандартным составом без неожиданностей. Никто из тренеров не решился на серьезные эксперименты в важнейшей игре.
О «Локо»
Команда Семина эффективно доставляла мяч на половину поля «Зенита», но с доводкой мяча в штрафную и подходам к ней были проблемы. В целом «Локо» поставил антирекорд сезона по входам в штрафную соперника, всего – 9, меньше было только в одном из матчей Лиги Чемпионов против «Шальке». По входам в финальную треть картина похожая – меньше входов в финальную треть было только все в том же декабрьском матче против «Шальке» и в летний отрезок сезона, который «Локо» провалил.
Во многом это связано с неудачной игрой Эдера, который действовал по всему фронту атаки и не успевал подстроиться под передачи из глубины, дважды попал в офсайд в перспективных атаках. Миранчуки проводили нетипично много времени в центре и полуфлангах, где попадали под каток агрессивных и интенсивных опорников «Зенита» - Барриоса и Оздоева. Всего у братьев 17 потерь мяча, это более половины от всех потерь команды, при том, что в обводку они шли лишь 3 раза (2 раза успешно).
На карте средних положений и передач это хорошо проглядывается – позиции Миранчуков накладываются и дело здесь не только в том, что они менялись позициями. Главная ударно-креативная мощь Семина долбилась в самое прочное место «Зенита» - зону ответственности опорников.
О «Зените»
Команда Семака продолжает медленно, но прогрессировать. По входам в штрафную она показала цифры в районе среднего по сезону, по входам в финальную треть - значительно выше среднего (57, при среднем по сезону 43, рекорд сезона против Оренбурга – 64). Главный прогресс происходит в части выхода из под прессинга, Семак отладил выход через фланги и вертикальные передачи низом по флангам. Для этого Семаку нужны скоростные вингеры, чтобы можно было отдать на ход вингеру под рывок. Именно поэтому на лавку присел Мак, который проигрывает по скоростным качествам аргентинцам. Потери на флангах в случае провального выхода из под прессинга не так опасны, как потери в центре поля. В любом случае, против «Локо» «Зенит» всего 4 раза потерял мяч на своей половине поля по данным Instat (рекорд сезона), одну из таких потерь совершил Смольников на ровном месте.
Опорники - главная новая сила «Зенита». Ни на одном отрезке последних сезонов команда так хорошо не контролировала зону перед своей штрафной и не обеспечивала настолько качественную страховку центральным защитников. В позиционной обороне системных вопросов вообще нет. Если «Локо» пытался создать ширину атаки и растаскивал защитников, Оздоев и Барриос моментально садились в линию к защитникам, закрывая дыры. Интересно, что в такие моменты контролировать второй темп атаки хозяев опускался Дзюба. Таким образом, когда в линию обороны опускались и вингеры (Дриусси и Ригони), то «Зенит» выстраивался восьмеркой в линию, а при первой ситуации с закрытым мячом (грубо - владеющий мячом развернут не в сторону ворот «Зенита) восстанавливал структуру обороны в 4-4-2.
Это очень гибкая система.
О ранних заменах команд
В перерыве и Семин, и Семак заменили по игроку. Семак снял Смольникова, который не успевал в обороне. За тайм у него было 0 единоборств в обороне и 0 отборов. Кроме этого он опасно обрезал команду неточными передачами в простых ситуациях, а в атаке дублировал позицию Ригони и больше мешал ему, чем помогал. Сложно сказать, требовало ли это экстренных корректировок ценой ранней замены, но все основания у Семака на это были.
О Кварацхелии Семин отозвался хорошо, но это скорее аванс. За тайм молодой грузин не сделал опасных рывков и обводок (чего от него все ждали), а все передачи на чужой половине отбрасывали атаки назад, ни одной продвигающей. Правда, в обороне Кварацхелия отработал лучше.
Вполне возможно, что Семак знал о готовящемся выходе Фернандеша и был вынужден реагировать выходом Анюкова.
Итоги
«Зенит» наиграл на гол с игры, но снова подвела реализация нападающих. Азмун не реализовал выход 1 в 1. Дзюба имел 2 момента (удар пяткой и удар с линии штрафной после обреза хозяев) и один полумомент. Несмотря на широкую роль в прессинге, обороне и подыгрыше, в этот раз у Дзюбы действительно были возможности забить. Спасать положение со стандарта пришлось Ракицкому, но навесные стандарты по-прежнему губятся подающим «Зенита» (Ригони, в концовке Мак и Жирков).
«Локо» создал в атаке только 5 ударов из штрафной. Все 5 были заблокированы. Их нельзя было назвать ударами из убойных позиций, но помог рикошет от Дриусси. Голевую ошибку перед этим совершил тоже Дриусси, который ошибся при выборе позиции, хотя должен был страховать ширину (Игнатьева).
По качеству моментов «Зенит» был острее, но все созданное происходило после контратак или случайных обрезов\отскоков. Тоже самое относится к «Локо». Тенденция меньше рисковать и ставить на прагматизм прослеживается и в других матчах лидеров в этом туре. Чем ближе к финишу, тем скучнее игра лидеров.
Парадокс.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - ФК "Локомотив"
О «Локо»
Команда Семина эффективно доставляла мяч на половину поля «Зенита», но с доводкой мяча в штрафную и подходам к ней были проблемы. В целом «Локо» поставил антирекорд сезона по входам в штрафную соперника, всего – 9, меньше было только в одном из матчей Лиги Чемпионов против «Шальке». По входам в финальную треть картина похожая – меньше входов в финальную треть было только все в том же декабрьском матче против «Шальке» и в летний отрезок сезона, который «Локо» провалил.
Во многом это связано с неудачной игрой Эдера, который действовал по всему фронту атаки и не успевал подстроиться под передачи из глубины, дважды попал в офсайд в перспективных атаках. Миранчуки проводили нетипично много времени в центре и полуфлангах, где попадали под каток агрессивных и интенсивных опорников «Зенита» - Барриоса и Оздоева. Всего у братьев 17 потерь мяча, это более половины от всех потерь команды, при том, что в обводку они шли лишь 3 раза (2 раза успешно).
На карте средних положений и передач это хорошо проглядывается – позиции Миранчуков накладываются и дело здесь не только в том, что они менялись позициями. Главная ударно-креативная мощь Семина долбилась в самое прочное место «Зенита» - зону ответственности опорников.
О «Зените»
Команда Семака продолжает медленно, но прогрессировать. По входам в штрафную она показала цифры в районе среднего по сезону, по входам в финальную треть - значительно выше среднего (57, при среднем по сезону 43, рекорд сезона против Оренбурга – 64). Главный прогресс происходит в части выхода из под прессинга, Семак отладил выход через фланги и вертикальные передачи низом по флангам. Для этого Семаку нужны скоростные вингеры, чтобы можно было отдать на ход вингеру под рывок. Именно поэтому на лавку присел Мак, который проигрывает по скоростным качествам аргентинцам. Потери на флангах в случае провального выхода из под прессинга не так опасны, как потери в центре поля. В любом случае, против «Локо» «Зенит» всего 4 раза потерял мяч на своей половине поля по данным Instat (рекорд сезона), одну из таких потерь совершил Смольников на ровном месте.
Опорники - главная новая сила «Зенита». Ни на одном отрезке последних сезонов команда так хорошо не контролировала зону перед своей штрафной и не обеспечивала настолько качественную страховку центральным защитников. В позиционной обороне системных вопросов вообще нет. Если «Локо» пытался создать ширину атаки и растаскивал защитников, Оздоев и Барриос моментально садились в линию к защитникам, закрывая дыры. Интересно, что в такие моменты контролировать второй темп атаки хозяев опускался Дзюба. Таким образом, когда в линию обороны опускались и вингеры (Дриусси и Ригони), то «Зенит» выстраивался восьмеркой в линию, а при первой ситуации с закрытым мячом (грубо - владеющий мячом развернут не в сторону ворот «Зенита) восстанавливал структуру обороны в 4-4-2.
Это очень гибкая система.
О ранних заменах команд
В перерыве и Семин, и Семак заменили по игроку. Семак снял Смольникова, который не успевал в обороне. За тайм у него было 0 единоборств в обороне и 0 отборов. Кроме этого он опасно обрезал команду неточными передачами в простых ситуациях, а в атаке дублировал позицию Ригони и больше мешал ему, чем помогал. Сложно сказать, требовало ли это экстренных корректировок ценой ранней замены, но все основания у Семака на это были.
О Кварацхелии Семин отозвался хорошо, но это скорее аванс. За тайм молодой грузин не сделал опасных рывков и обводок (чего от него все ждали), а все передачи на чужой половине отбрасывали атаки назад, ни одной продвигающей. Правда, в обороне Кварацхелия отработал лучше.
Вполне возможно, что Семак знал о готовящемся выходе Фернандеша и был вынужден реагировать выходом Анюкова.
Итоги
«Зенит» наиграл на гол с игры, но снова подвела реализация нападающих. Азмун не реализовал выход 1 в 1. Дзюба имел 2 момента (удар пяткой и удар с линии штрафной после обреза хозяев) и один полумомент. Несмотря на широкую роль в прессинге, обороне и подыгрыше, в этот раз у Дзюбы действительно были возможности забить. Спасать положение со стандарта пришлось Ракицкому, но навесные стандарты по-прежнему губятся подающим «Зенита» (Ригони, в концовке Мак и Жирков).
«Локо» создал в атаке только 5 ударов из штрафной. Все 5 были заблокированы. Их нельзя было назвать ударами из убойных позиций, но помог рикошет от Дриусси. Голевую ошибку перед этим совершил тоже Дриусси, который ошибся при выборе позиции, хотя должен был страховать ширину (Игнатьева).
По качеству моментов «Зенит» был острее, но все созданное происходило после контратак или случайных обрезов\отскоков. Тоже самое относится к «Локо». Тенденция меньше рисковать и ставить на прагматизм прослеживается и в других матчах лидеров в этом туре. Чем ближе к финишу, тем скучнее игра лидеров.
Парадокс.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - ФК "Локомотив"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.