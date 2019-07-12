Мы начинаем. Превью 1-го тура РПЛ

«Арсенал» - «Динамо»
Пятница, 20:00. Матч Премьер
Пятница, 20:00. Матч Премьер
Тулу ждёт исторический сезон с квалификацией Лиги Европы и большие трудности. Костяк лидеров команды Черевченко составляла группа арендованных игроков, которые благополучно разъехались – в «Зенит» вернулся Джорджевич, Бакаев уже блистал на межсезонном турнире за «Спартак», а с «Ростовом» пока не удаётся договориться насчёт возвращения Мирзова.
Подъехавшее усиление выглядит не слишком убедительно. Из нескольких рядовых подписаний можно выделить только форварда Луценко. Получится интересно, если дебют нападающего состоится именно против «Динамо» - его бывшей команды.
«Динамо» тоже меняется, но в лучшую сторону (спасибо новому спортивному директору Роману Орещуку). На новой «ВТБ-Арене» теперь будет играть восходящая польская звезда Шиманьски, боевой Паршивлюк и Каборе.
Учитывая, насколько ярко эти же противники сыграли в мае, - матч-открытие просто маст хэв.
«Урал» - «Уфа»
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Главная новость для Екатеринбурга в межсезонье – продление Бикфалви ещё на год. Румынский волшебник отлично провёл прошлый сезон и подтвердил своё звание уникального игрока для «Урала». В том числе забивая такие мячи.
? Документы— Российская Премьер-Лига (@rfpl) June 18, 2019
? ? Видео
?? ? ? Красивые голы
? ? Гол Эрика Бикфалви pic.twitter.com/9mhX1W2LNw
«Уфа» тоже вела себя не особенно шумно. Писали только об интересе «Ромы» и «Зенита» к защитнику молодёжной сборной Румынии Неделчару, но игрок пока что остаётся в столице Башкортостана. Из прочих событий – конфликт генерального директора Газизова, который удивлялся жителям Уфы, болеющим за «Спартак» или другие наши именитые клубы, и болельщиков.
Из-за адекватного ответного письма фанатов (большая редкость!) скандал моментально сошёл на нет.
«Спартак» - «Сочи»
Суббота, 19:00. Матч ТВ
Суббота, 19:00. Матч ТВ
«Спартак» традиционно хедлайнер нашего чемпионата. Так было и в этот перерыв.
У «красно-белых» есть проблемы с реализацией абонементов. В конце прошлого сезона известный теннисист и болельщик Народной команды Кафельников активно призывал не покупать абонементы на следующий год. Кажется, у него получилось. Как сообщалось, «Спартак» на данный момент отстаёт от прошлогоднего графика почти в два раза. А ещё были неприятности с работой «спартаковского» сайта – из-за чего на игру с «Сочи» какое-то время было проблемно приобрести билет.
За перерыв Кононов успел обыграть ЦСКА, но не защитил товарищеский титул «Матч Премьер». Открытием стал Бакаев, получивший кое-что значащий 10-й номер. Но чаще говорили о странной трансферной политике Цорна. Да, он взял Понсе (который в Австрии себя не показал вообще). Но при этом затащил (очевидно, это часть сделки по форварду) вратаря Романьоли и защитника Баду, который не мог пробиться в основу в фарм-клубе «Вольфсбурга» в региональной немецкой лиге. Впечатляет?
С иголочки. Смотрим, в чём будут играть наши команды
Клуб «Сочи» тем временем окончательно закрепился в общественном сознании как придаток питерского «Зенита». Бывшие соседи («Сочи» был раньше питерским «Динамо») охотно кормятся «зенитовским» балластом и за счёт него собираются выезжать в первом для себя сезоне в элите. Правда, так и не получилось повязать Заболотного – тот отказывается уходить на понижение и сидит, насколько стало известно, в «Зените-2».
«Ростов» - «Оренбург»
Суббота, 21:30. Матч Премьер
Суббота, 21:30. Матч Премьер
«Оренбург» и «Ростов» год назад оказались примерно в одной роли приятных середняков, которые могли подставить подножку любому из наших грандов, но при этом недобирали из-за нестабильности. Заслуга Федотова, конечно, была выше, чем Карпина – оренбургская команда играла практически без усиления после ФНЛ.
Теперь им будет ещё тяжелее. Ушёл главная звезда Сутормин, развеялся по другим клубам нашей лиги центр обороны. «Оренбург» потерял целый ряд игроков основного состава и при этом почти никого не подписал. Приятного мало.
«Оренбург», что с тобой? Команда тает в это межсезонье
Нельзя сказать, что и «Ростов» за прошедшее время стал прочнее. Закончил Тимофей Калачёв, бесплатно уехал Паршивлюк, при этом приобретения дончан были совсем скромными. Но потери здесь, конечно, не такого масштаба, как у «Оренбурга».
«Крылья Советов» - ЦСКА
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Самара летом больше потеряла, чем приобрела, но надеется не повторить кошмар прошлого сезона, когда «Крыльям» пришлось играть в стыковых против «Новгорода». Божович остался без Самедова, Джано, Денисова и Шейдаева, зато получил Дмитрия Комбарова. Вот он – круговорот балласта «Спартака» в мире российского футбола.
ЦСКА более-менее стабилен. Гинер подписал на пять лет Влашича, но при этом команда осталась без Бекао. Бразилец взъерепенился из-за того, что ему не захотели поднимать зарплату, поэтому продолжит карьеру в «Удинезе». На его смену выписали хорватского защитника Шарлия, но он не очень убедительно показал себя на Кубке «Париматч Премьер».
Из серьёзных потерь у Гончаренко – сломавший лодыжку Георгий Щенников. ЦСКА стал худшей командой на предсезонном турнире и не смог набрать ни одного очка, но паники по этому поводу у фанатов «красно-синих» нет. Они привыкли доверять тренеру и руководству и не делают выводов по итогам ничего не значащего сбора.
«Зенит» - «Тамбов»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Гений Григорян начнёт свой очередной заход в премьер-лигу с выездной игры против действующего чемпиона. «Тамбов» мало привлекал к себе внимание летом (разве что лихорадочным выбором домашнего стадиона), но, есть уверенность, скоро наставник новичков элитного дивизиона начнёт формировать вокруг себя привычно-скандальную атмосферу.
«Зенит» уже успел проиграть в матче за Олимп-Суперкубок России «Локомотиву» (2:3) и вляпаться в трансфер с Суторминым. Как только игрок потребовался Петербургу, сразу два клуба премьер-лиги забыли о своих интересах и начали плясать, как это было выгодно «Зениту».
Наверное, совпадение.
Но с Суторминым или без него – проблемы у Петербурга есть. В игре с «Локо» блистал Азмун, но с командными действиями, особенно в центре, были проблемы. Не говоря уже об игре Лунёва: в двух из трёх эпизодах, приведших к пропущенным голам, можно предъявлять претензии голкиперу.
«Ахмат» - «Краснодар»
Воскресенье, 21:30. Матч Премьер
Воскресенье, 21:30. Матч Премьер
Приобретения «Ахмата» перед «Краснодаром» - мимолётный пшик, но и о них забыть не получится. Всё дело в том, что за чеченскую команду теперь будет выступать Денис Глушаков. Бывший капитан «Спартака» сдержал слово и уехал рубиться за команду Рахимова. Лезгинку на тренировке он уже станцевал.
«Быки» обновились настолько существенно, что поговорить об их усилении подробно в рамках превью просто не получится. Мусаев получил в своё распоряжении голландского таланта де Вильена, опорника отечественного производства Руслана Камболова, Намли и Панталеао. Все, кроме последнего, неплохо себя показали на предсезонном турнире, который «Краснодар» выиграл.
«Краснодар» подписал де Вильену. Сообщали, что его хотел забрать «Спартак»
Следует помнить, что у «быков» остаются серьёзные потери. Ещё очень долго будут оставаться вне игры Газинский и Классон, получившие тяжёлые травмы. Это, конечно, удар для команды, у которой в этом сезоне нет времени на раскачку – ведь совсем скоро стартует квалификации Лиги Чемпионов.
«Локомотив» - «Рубин»
Понедельник, 20:00. Матч Премьер
Понедельник, 20:00. Матч Премьер
Для «железнодорожников» перерыв получился ну очень противоречивым. С одной стороны, Сёмин победил Семака и наконец-то взял Суперкубок – до 2019-го этот трофей «Локо» забирал аж в 2005-м.
С другой стороны, был конфликт между Сёминым и Кикндазе по поводу Ерёменко и Мурило. Был конфликт (и он, очевидно, не закончен) между болельщиками и генеральным директором (скандальное интервью коммерческого директора – сюда же). На недавней встрече с болельщиками всплыли ещё две болезненные темы: во-первых, «Локо» даже готов судиться с Тарасовым из-за операции, которую, как считает игрок, должен оплатить клуб. Во-вторых, похоже, Гильерме перейдёт в «Спартак»
Кикнадзе не позавидуешь. У «железнодорожников» масса проблем
Несмотря на всё это, «Локомотив» выглядит привлекательно. Провал в начале прошлого сезона объяснялся плохой формой лидеров команды (Миранчуки и Смолов долго отходили от Чемпионата мира), но теперь они на высоте – это показал Суперкубок.
Интересно будет взглянуть, что стало с «Рубином». Ушёл кудесник Бердыев, ушёл целый ряд игроков и казалось, что дорога для Казани осталась одна – в ФНЛ. Но неопытному Шаронову всё-таки завезли нескольких футболистов (Дюпин, Данченко, Виталий Денисов, Бегич, Марков), так что «Рубин» ещё повоюет. Но хватит ли этого, чтобы доползти хотя бы до середины таблицы?