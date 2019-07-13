Огонь от Бикфалви и «преступление против болельщиков». Футбол, который вы могли пропустить

Вчерашняя программа РПЛ включала в себя не только безнадёжный «Спартак». Лидер «Урала» вновь сделал игру, Ионов закосплеил Роббена, а вокруг времени матча «Ростов» - «Оренбург» разгорелся скандал.Субботний вечер был обречён на всеобщий интерес к одной встрече. Кононов опять с мечтательным видом стоял около бровки, представляя себе, видимо, легендарный «спартаковский» стиль, его команда страдала на поле и мучила болельщиков, а собранный на коленке за пару недель «Сочи» весь первый тайм не пропускал одного из наших грандов дальше середины поля.Но команда Точилина не смогла использовать то преимущество, которое у неё было. «Красно-белым» же повезло. Как и год назад, когда Жиго оформил победный мяч в ворота «Оренбурга», москвичи победили за счёт единственного результативного удара. Можно бесконечно приплетать судейские ошибки, но какая разница, если гости так и не забили?На самом деле, другие матчи второго игрового дня прошли куда веселее уныния от «Спартака» и приведшей в никуда самоотверженности «Сочи».Буквально накануне старта чемпионата России появилась новость, что Бикфалви продлил контракт с «Уралом» ещё на один год. Это настоящее спасение для екатеринбургского клуба. Полузащитник тащил на протяжении прошлого сезона: забивал роскошные голы и дошёл с командой до финала Кубка. Там он сыграть не смог – и «Урал» без своей главной звезды был чуть ли не обречён против маститого «Локомотива».На этот раз Эрик решил не откладывать в долгий ящик пояснения, почему он считается одним из самых интересных игроков чемпионата. Счёт он открыл до перерыва, а вот сразу после него оформил второй результативный удар – и стал первым автором дубля в этом чемпионате.Оба гола, кстати, техничный футболист забил головой. В первом случае сколько его не пытался удержать Йокич, ничего у защитника не получилось.



На второй раз Эрик остался один на один против Табидзе. Но этот раз соперник даже не смог навязать Бикфалви борьбу







После двух мячей Эрика началась безумная перестрелка. У башкирской команды тоже есть своя звезда – его фамилия Тилль. Полузащитник сделал голевую передачу на Козлова, после чего появился шанс на спасение.



Но «Уфа» им не воспользовалась. Зато свой момент использовал Бавин, которому защитники позволили выйти один на один. После этого Фомин с пенальти вновь сократил отставание, сделав счёт 2:3, но дальше команда Евсеева не пошла – и начала сезон с гостевого поражения.



Подытоживая про Бикфалви: румынский игрок стал лучшим по игре головой в нашей лиге. Он опередил даже Азмуна! Румынский хавбек провёл два года в РПЛ, но забил уже 9 мячей со второго этажа.



Ему бы ещё российский паспорт – и все топы российского футбола выстроили бы в очередь.



«Преступление против болельщиков»



- Считаю, что матчи в такое время – это преступление против болельщиков. А потом мы говорим, что нужно поднимать посещаемость и доходы клубов, - говорил Карпин после победы над «Оренбургом». - Мы просили о переносе времени игры. Потому что, если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили, может быть, 25-30 тысяч человек.



Вживую первый успех дончан в сезоне увидели 14 тысяч с лишним зрителей. Могло быть действительно больше, потому что встреча начиналась в 21:30.



- До сих пор непонятно, почему было решено проводить матч в такое позднее время: лига ссылается на телевидение, телевидение – на лигу.



В итоге массово получаем жалобы от болельщиков и менее 15 000 зрителей на стадионе.



По местному времени Оренбурга матч и вовсе начался почти в полночь. Думаю, руководству РПЛ нужно принять решение – нужны ли им вообще болельщики на стадионах, - поддержал тренера президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.



Несмотря на позднее начало и не очень много болельщиков, игра получилась огненная. Насчёт «Оренбурга» были серьёзные сомнения этим летом: команда Федотова потеряла костяк и практически никого не приобрела взамен. В общем и целом «Оренбург» провёл качественный матч, но ошибки в обороне (в межсезонье ушли три основных центральных защитника) помножили старания на ноль.



«Оренбург», что с тобой? Команда тает в это межсезонье



С них всё и началось. Так, без какого-либо сопротивления Шомуродов открывал счёт







«Оренбург» имел шансы сравнять ещё до перерыва. Шахов после подачи с фланга отправил мяч мимо ворот из убойной позиции. А вот Ионову, уже отдавшему голевой пас, не нужно было и половины такого момента – он их создавал сам







Ну это же футбольная реинкарнация легенды Роббена! А вообще, жаль, что Ионов раскрывается так поздно. Будь ему на десять лет поменьше, в «Ростове» бы он не задержался.



«Оренбург» в самом начале второго тайма отквитал один гол, но спастись так и не сумел. Забил, кстати, Деспотович – как и Жиго, он пробил со второго этажа при замотанной голове (получил травму в единоборстве с Норманном). Поводов понервничать у Карпина хватало. На последних минутах у гостей было пару качественных подходов, которые нужно было воплощать, но подопечных Федотова на это уже не хватило.



Начало для гостей получилось неудачным, но обнадёживающим. Такой «Оренбург» имеет все шансы достойно провести сезон. Надо лишь в следующий раз плотнее играть с Ионовым.



Фото: РПЛ