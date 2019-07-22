Болельщикам и журналистам хавбек "Аль-Гарафы" будет представлен уже сегодня вечером. Об этом стало известно из твиттера самого клуба
При этом отметим что ранее Софьян говорил о том, что не хотел бы уходить из "Спартака" в летнее трансферное окно, и хочет выиграть с командой титул чемпиона страны.
Ханни ушел из "Спартака"
28-летний алжирский футболист московского "Спартака", выступавший за красно-белых с января 2018 года перешёл в катарский клуб "Аль-Гарафа"
Софьян Ханни. Фото: "Спорт-Экспресс", Дарья ИСАЕВА
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