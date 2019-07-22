Ханни ушел из "Спартака"

Болельщикам и журналистам хавбек "Аль-Гарафы" будет представлен уже сегодня вечером. Об этом стало известно из твиттера самого клубаПри этом отметим что ранее Софьян говорил о том, что не хотел бы уходить из "Спартака" в летнее трансферное окно, и хочет выиграть с командой титул чемпиона страны.