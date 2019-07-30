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Защитники, приговорившие «Спартак». Сборная лучших игроков третьего тура

Герои первого дерби в сезоне, авторы мячей в ворота Максименко и Дюпин, благодаря которому «Рубин» остался в игре и, забив после перерыва, вошёл в группу лидеров чемпионата.

Защитники, приговорившие «Спартак». Сборная лучших игроков третьего тура

Юрий Дюпин, «Рубин»

Вторую часть первого тайма Казань провалила настолько серьёзно, что могла гореть к перерыву уже в несколько мячей, но Дюпин оставил партнёров в игре. Лишь благодаря вратарю у команды Шаронова оставался шанс, которым во второй половине встречи «Рубин» воспользовался и оказался в группе лидеров чемпионата по итогам трёх туров.

Сослан Таказов, «Тамбов»

С защитниками Григоряна всё предельно ясно – дебютанты премьер-лиги не только оформили по забитому голу, но и оставили свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, Таказов совершил больше всех отборов в команде – четыре успешных при семи попытках.

Павел Аликин, «Уфа»

Нельзя сказать, что команда Евсеева сыграла в обороне надёжно, но именно после удара Аликина (не без рикошета от Полуяхтова) победный мяч влетел в ворота Рыжикова. Да и самые жёсткие провалы допускал не Павел, игравший крайнего центрального, а его партнёры.


Седрик Гогуа, «Тамбов»

Забил победный мяч. Смело шёл в дриблинг – по этому показателю один из лучших в составе «Тамбова». Совершил 10 выносов и 5 блокировок.

Сергей Петров, «Краснодар»

Перепахал фланг в матче против «Сочи», пусть и не всегда успевал своевременно возвращаться. Довёл Набиуллина до второй жёлтой карточки, после которой добивать новичков премьер-лиги «быкам» стало гораздо легче. Отдал голевую на Шапи, но это исключительно юридически – гол нападающий сделал всё-таки сам.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Да, «железнодорожники» проиграли, но поляк был роскошен. После дерби активно тиражировали число 17 – именно столько раз полузащитник выиграл борьбу в матче с ЦСКА. Через его зону «армейцам» атаковать, очевидно, совсем не понравилось.


Ильзат Ахметов, ЦСКА

Наконец-то вернулся тот Ильзат, которого мы заслуживаем. Хавбек серьёзно сбавил в последние месяцы, но дерби провёл на высоком уровне. 10 подборов и 4 отбора наглядно иллюстрируют, насколько он был полезен. При этом надо помнить, что разрушение – явно не сильная сторона игрока.

Кирилл Панченко, «Динамо»

Начал первую голевую атаку «бело-голубых», а вторую завершил, что позволил москвичам одержать первую победу в сезоне. Не терялся бы ещё Кирилл в матчах против серьёзных соперников...


Фёдор Чалов, ЦСКА

Лучший бомбардир прошлого сезона заработал пенальти и сам же его реализовал. Чалову не всегда хватало тонкости, из-за чего прерывались многочисленные контратаки «красно-синих» во втором тайме, но почти все выпады возглавлял он.

Иван Игнатьев, «Краснодар»

Против «Сочи» Игнатьев оформил дубль и, по сути, сделал весь матч. Если опять не появится друзей Черчесова сомнительных агентов, в этом сезоне форвард «Краснодара» может выстрелить как следует. Тем более будет возможность показать себя и в Лиге чемпионов.

Эльдор Шомуродов, «Ростов»

Нападающий продолжает разрывать лигу. «Оренбургу» он забил гол, против «Спартака» - начал решающую голевую атаку. А против «Арсенала» Эльдор сделал гол плюс пас. Учитывая мощный прошлый сезон, уже зимой за ним наверняка начнётся охота наших грандов.


Фото: Sports, РИА / Рамиль Ситдиков, Бизнес Online


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Теги: Тамбов ЦСКА Чалов Ахметов Таказов Гогуа Крыховяк Локомотив
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