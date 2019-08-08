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Чалова звали в Англию за 23 миллионов фунтов, но в ЦСКА, похоже, отказались. Правильно сделали?

«Кристал Пэлас» был далеко не идеальным вариантом, но таким путём лучший бомбардир прошлого сезона может повторить карьеру Дзагоева.


После того, как закончился контракт с Абелем, «армейцы» остались с одним нападающим, которого можно было бы считать игроком основы. На суетливого Нисимуру и совсем молодого Н’Диайе рассчитывать пока, очевидно, рано.

Было много – судя по слухам – попыток договориться, но никто из форвардов так и не приехал на помощь Фёдору Чалову. Больше всего писали про Генри Оньекуру из «Эвертона». В этом случае было и подтверждение от агента, но в итоге нападающий близок к переходу уже в «Монако».

В итоге ЦСКА мог остаться и без Чалова. Лучший стрелок прошлого сезона здорово начал в этом розыгрыше (два победных гола и результативная передача в четырёх матчах) и дождался первого серьёзного предложения из Европы. Лондонский «Кристал Пэлас» хотел пригласить нападающего к себе за 23 миллиона фунтов.


Как сообщает «СЭ», «армейцы» отказались. Даже если переговоры продолжаются, шансов осталось мало. Евгений Гинер хочет за Фёдора около 30 миллионов, а времени на переговоры нет вообще.

Для раздутого английского рынка это не такие большие деньги. Тем более «Кристал Пэлас» летом продал Аарона Ван-Биссаку в «МЮ» за 55 миллионов. Но на этот раз лондонский клуб решится навряд ли. Здесь всё-таки всё слишком поспешно, да и у российских футболистов не лучшая репутация.


С одной стороны, в ЦСКА всё правильно сделали. «Кристал Пэлас» это хоть и моментами бодрый, но середняк, ставший 12-м в прошлом сезоне. Никаких любопытных особенностей и никаких надежд даже на Лигу Европы. И что там делать?

К тому же есть риск окончательно всё испортить, уехав слишком рано. Наверняка бы в новых условиях сказалась психическая неустойчивость Фёдора (Гончаренко рассказывал, что Чалов слишком тяжело переживает неудачи). Сколько потребовалось ему времени, чтобы адаптироваться в основном составе ЦСКА? А сколько потребовалось бы в Лондоне?


Конечно, для «армейцев» это была бы очень выгодная сделка. Да и наверняка хватило бы на усиление. При обсуждении переезда Чалова сразу же всплыли три фамилии – Соболева из «Крыльев», «ростовского» Шомуродова и Комличенко из чешского чемпионата. Но через условный год Евгений Гинер сможет выжать из сделки по Чалову больше. Так к чему трясти команду сейчас?

С другой стороны, все талантливые российские игроки, которые хотели играть за рубежом, так и пропадали в этом болоте. Всегда чего-то дожидались – и обычно оставались в РПЛ. Из недавнего, например, Смолов, который вроде как побрезговал «Вест Хэмом». Теперь у нападающего «Локомотива» надежд на иностранные чемпионаты, наверное, не осталось.

Сам Чалов, судя по инсайдам, хотел бы переехать в Лондон. То есть дело только в клубе. И здесь вполне мог бы случиться конфликт, если бы мы не говорили о ЦСКА.

Всё-таки Евгений Гинер вряд ли не сможет развернуть ситуацию так, чтобы воспитанник, в которого верили и которого упорно пропихивали в состав, не обиделся. Куда больше неприятностей может возникнуть от того, что Чалов заскучает – но это вряд ли. Здесь самокритичность должна сыграть ему на руку.

А вообще приятно, что Фёдор настолько изменился в своём отношении к переезду. После того, как отчалил Головин, Чалов считал, что надо уходить лишь в иностранные команды ещё выше уровнем.

Теперь он сам готов ехать в «Кристал Пэлас».

Фото: официальный сайт ЦСКА, РИА Новости

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Теги: Чалов ЦСКА Кристал Пэлас
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