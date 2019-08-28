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Борис Игнатьев: жду от «Спартака» победы над «Брагой» в основное время

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info прокомментировал вылет «Краснодара» из Лиги чемпионов и выразил надежду, что «Спартак» выйдет в основную сетку Лиги Европы.
фото: Sportbox
- Наверное, не стоит забрасывать «Краснодар» камнями, - отметил Игнатьев. - Думаю, что истоки этого поражения глубже: команда в поиске своей игры, в поиске именно той игры, которая прежде ей была присуща. Ушла большая группа игроков. Но это все история... Я эту неудачу связываю еще и с тем, что команда с 21-го по 27-го августа провела три очень серьезных матча. И проходило все это на фоне сложных перелетов и усталости. Тем более что несколько дней назад была очень трудная встреча с «Локомотивом», и они там выплеснули все, что было в их возможностях в игре. Очень сложно давался тот матч.

Что касается домашней встречи с «Олимпиакосом», то начали за здравие, а потом все стало срываться на фрагменты, и не получалось цельной направленной игры. Плохо действовали в обороне, плохо контролировали игроков в зонах и допускали ошибки, не свойственные футболистам уровня такой команды, как «Краснодар». Было много необоснованных потерь. Мало провели атак с быстрым переходом из обороны в нападение. Не хватало краснодарцам скорости. «Олимпиакос» в более быстром темпе действовал, хотя он тоже не особо скоростной.

- В четверг настает момент истины для «Спартака»: мы узнаем, пройдет команда в Лигу Европы или нет. Каким видится ответный поединок красно-белых с португальской «Брагой», которой неделю назад спартаковцы уступили 0:1?
- Ну, 1:0 для команды, владеющий этим небольшим преимуществом - результат шаткий. Спартаковцы играют дома, при своих болельщиках. Сейчас во внутреннем чемпионате у них эмоциональный подъем, они радуют своих поклонников. Красно-белые сейчас стабилизируют свою игру. Так что есть основания посражаться с «Брагой» и сделать перевес в свою пользу. Но что за этим? Сейчас стоит вопрос: каков уровень, каков потенциал нашего футбола? Выйдем ли мы дальше? А дальше нас ждут более серьезные соперники. И вот здесь надо определиться, какие наши проблемы, каков стиль нашего футбола и по какому пути нам идти. Что нужно сделать, чтобы выйти на рубежи, которые когда-то были для нас досягаемы? Ну а так, думаю, у спартаковцев есть возможности выйти в основную сетку Лиги Европы. Я это связываю больше всего с людьми, которые хорошо позиционируют себя в команде - это Шюррле, Бакаев... Это люди, которые могут успешно играть в турнире.

- Какого счета ждете в ответном матче?
- Прежде всего, жду победы, которая обеспечит выход в основную сетку турнира. Ее нельзя назвать недосягаемой. Жду победы в основное время. Надеюсь на это. Зачем откладывать все напоследок?

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Игнатьев Краснодар Спартак
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