Божович: сказали Соболеву «здравствуйте». А как его надо было встречать?

Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович рассказал о подготовке к матчу с "Оренбургом", о том, как встретили в команде из сборной Александра Соболева и почему "Крылья" не тренируются на синтетике.

kc-camapa.ru

- Какие сильные стороны у вашего будущего соперника - «Оренбурга»?



- Они очень хорошо и быстро выходят из обороны в атаку. Сильны в розыгрыше стандартов, что мы ощутили на себе в прошлом году — получили в Оренбурге два гола со стандартов. Даже три — еще был пенальти. Выигрывают много единоборств. Неудобный противник, и нам будет там очень непросто.



- Все ли футболисты в строю?



- Кроме травмированного Якубы, все остальные здоровы.



- В каком состоянии вернулся из сборной России Соболев? Нуждается ли он в каком-то дополнительном восстановлении?



- Нет, я думаю, эта поездка пошла ему только на пользу. Он хорошо поработал, получил дополнительный настрой, и надеемся, что его удачная серия продолжится.



- Как вы его встретили по возвращении?



- Ну как? Сказали: здравствуйте! А что, надо было как-то специально встречать?



- «Звездной болезни» у него не заметили?



- Мы понимаем, что в Самаре давно не было игрока, которого так же сильно любили бы болельщики, как сейчас Сашу. И важно, чтобы он остался таким же, какой сейчас есть. Но пока я не вижу никакой «звезды» у него, он спокойно, нормально работает. Не видно по его поведению, что он думает, будто уже всего добился. Тем более что ничего еще и не добился.



- В конце лета — начале осени вы говорили, что команда только еще сыгрывается и ищет взаимопонимание. Сейчас уже можно говорить о том, что есть команда, есть костяк?



- Костяк есть. Но я думаю, что и раньше у нас уже была игра, на результатах сказывалась неудача, а не отсутствие игры. Конечно, сейчас команда больше «сблизилась», игроки лучше понимают друг друга, образовалось больше связок. Но это ничего не значит. Кроме этого, надо еще биться. Надеюсь, все понимают ситуацию — что плотность в турнирной таблице очень большая, очень много команд одного уровня, имеющих примерно одинаковое количество очков. Хорошо, что мы не проиграли последние три матча, но любая следующая игра будет очень трудной, потребует волевых усилий. Играть в чемпионате России очень трудно.



- Играть в Оренбурге придется на синтетике, а вы занимаетесь на естественном газоне стадиона "Металлург"...



- Здесь очень хороший газон, он позволяет качественно на нем поработать. Мы понимаем, что играть в Оренбурге придется на искусственном поле, но игроки не любят тренироваться на синтетике. Поэтому мы, может быть, только в пятницу и субботу позанимаемся на искусственном газоне, чтобы чуть-чуть адаптироваться, - передает слова Божовича корреспондент Ruafootball.info Евгений Егоров.