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Соболев: "МЮ"? Посмеялись, никто всерьез не воспринял

Александр Соболев рассказал, чем тренировки в сборной отличаются от клубных и как справляется с потоком новостей вокруг его персоны.
kc-camapa.ru
- Как встречают в сборной России нового игрока? Был какой-то ритуал вхождения?

- Нет, ничего такого не было. Просто приехал, на следующий день была тренировка, ничего необычного.

- С кем поселился?

- В сборной всех по одному селят.

- Чем тренировки в сборной отличаются от клубных?

- Мы приехали все после тура в РПЛ, а до игры с Шотландией было немного времени, так что тренировки носили больше восстановительный характер. После Шотландии те, кто не участвовал в матче, провели такую хорошую тренировку, примерно как вот сейчас, интенсивную. А потом спокойно, планомерно готовились к Кипру, без лишних нагрузок, разбирали соперника, отрабатывали схемы…

- Был шанс выйти на поле?

- Я сам понимал, что скорее всего не буду участвовать в матчах и что с Шотландией даже не попаду в заявку. Потому что я был всего два дня в команде, некоторых игроков даже не знал, себя не очень комфортно еще ощущал. Потом уже, к Кипру, начал осваиваться, но все равно понимал, что скорее всего, не выйду, потому что мало времени еще провел в команде.

- Черчесов что-нибудь сказал перед отъездом? Рассчитывает он на тебя перед следующими матчами сборной?

- Да нет, особо ничего не говорил. Буду я еще вызван или нет, зависит от моей игры. Буду еще забивать — поеду еще в сборную. Буду плохо играть — не поеду.

- С «Оренбургом» «Крылья» традиционно играют тяжело. Чего ждешь от игры?

- Очень неприятная команда, с ними всем тяжело играть, в этих матчах всегда много борьбы, тем более еще искусственное поле… Там всем очень тяжело. Но надеюсь, что мы выиграем.

- Забьешь?

- Буду стараться, но это не главное. Я готов не забить, но если команда при этом выиграет — буду только рад.

- Ты считаешь команды, которые тобой интересуются, или уже перестал следить за подобными новостями?

- Да я особо и не читал, не зацикливался на этом. Ну «Манчестер», да, посмеялись, никто особо всерьез не воспринял.

- Как ты вообще справляешься с тем давлением, под которым оказался?

- Я не смотрю телевизор, не читаю прессу, только играю в компьютер, - передает слова Соболева корреспондент Rusfootball.info Евгений Егоров.


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