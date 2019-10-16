Соболев: "МЮ"? Посмеялись, никто всерьез не воспринял

Александр Соболев рассказал, чем тренировки в сборной отличаются от клубных и как справляется с потоком новостей вокруг его персоны.

kc-camapa.ru

- Как встречают в сборной России нового игрока? Был какой-то ритуал вхождения?



- Нет, ничего такого не было. Просто приехал, на следующий день была тренировка, ничего необычного.



- С кем поселился?



- В сборной всех по одному селят.



- Чем тренировки в сборной отличаются от клубных?



- Мы приехали все после тура в РПЛ, а до игры с Шотландией было немного времени, так что тренировки носили больше восстановительный характер. После Шотландии те, кто не участвовал в матче, провели такую хорошую тренировку, примерно как вот сейчас, интенсивную. А потом спокойно, планомерно готовились к Кипру, без лишних нагрузок, разбирали соперника, отрабатывали схемы…



- Был шанс выйти на поле?



- Я сам понимал, что скорее всего не буду участвовать в матчах и что с Шотландией даже не попаду в заявку. Потому что я был всего два дня в команде, некоторых игроков даже не знал, себя не очень комфортно еще ощущал. Потом уже, к Кипру, начал осваиваться, но все равно понимал, что скорее всего, не выйду, потому что мало времени еще провел в команде.



- Черчесов что-нибудь сказал перед отъездом? Рассчитывает он на тебя перед следующими матчами сборной?



- Да нет, особо ничего не говорил. Буду я еще вызван или нет, зависит от моей игры. Буду еще забивать — поеду еще в сборную. Буду плохо играть — не поеду.



- С «Оренбургом» «Крылья» традиционно играют тяжело. Чего ждешь от игры?



- Очень неприятная команда, с ними всем тяжело играть, в этих матчах всегда много борьбы, тем более еще искусственное поле… Там всем очень тяжело. Но надеюсь, что мы выиграем.



- Забьешь?



- Буду стараться, но это не главное. Я готов не забить, но если команда при этом выиграет — буду только рад.



- Ты считаешь команды, которые тобой интересуются, или уже перестал следить за подобными новостями?



- Да я особо и не читал, не зацикливался на этом. Ну «Манчестер», да, посмеялись, никто особо всерьез не воспринял.



- Как ты вообще справляешься с тем давлением, под которым оказался?



- Я не смотрю телевизор, не читаю прессу, только играю в компьютер, - передает слова Соболева корреспондент Rusfootball.info Евгений Егоров.