Д. Комбаров: «Оренбург» увольняет тренеров? С нами такого не повторится

Дмитрий Комбаров рассказал о своих ожиданиях от ближайшего матча «Крыльев» в Оренбурге и об ощущениях игрока, вызванного в сборную.

РИА Новости

- Как можно успешно побороться с «Оренбургом»?



- Самое главное, что это наш ближайший конкурент, соседи и по региону, и по турнирной таблице. У нас огромная мотивация перед этой игрой. Что касается их сильных и слабых сторон, то тренер за день-два до игры все нам расскажет и покажет, разберем. А нам надо выходить и выигрывать.



- Вы теперь тренируетесь не на своей базе, а на втором поле «Металлурга». Непривычно?



- Зеленый прямоугольник, трава — что тут может быть непривычного? А то, что надо проехать 15 минут от базы, — ничего страшного.



- Соболев впервые вернулся из сборной России. Вы тоже были в сборной, понимаете ощущения игрока в такой ситуации? Есть, может, апломб какой-то?



- Да пока рано еще о чем-то говорить. И Саша сам это прекрасно понимает. Никакой «звездной болезни» он не поймал и надеюсь, не поймает.



- «Крылья» только набрали ход, и возникла пауза в чемпионате. Вовремя она пришлась или не очень?



- Вот сыграем следующую игру и посмотрим, вовремя или нет.



- «Оренбург» только что подряд уволил тренеров в двух ваших бывших командах…



- Молодцы. Думаю, что с нами такого не произойдет, - передает слова Комбарова корреспондент Ruafootball.info Евгений Егоров.