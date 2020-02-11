В итоге, на место главного судьи пришёл боковой судья, а его заменил администратор "Уфы" Артур Каримов.
- Из двух команд с опытом арбитража оказался только я. До этого детишек судил чуть-чуть, поэтому опыт имелся. Вадим Евсеев сказал: "Выручай". Поэтому времени для сомнений не было, вышел и отсудил игру, - цитирует Каримова "Чемпионат".
Во время игры Каримов отменил два гола своей команды из-за офсайда. Как показалось "горожанам", он сделал это неправильно.
Для "Уфы" этот матч стал последним на сборах в Кипре. Башкирская команда, идущая на седьмой строчке РПЛ с 25 очками, возобновит сезон гостевым матчем с "Краснодаром".
Администратор "Уфы" заменил судью во время матча
Главный арбитр товарищеского матча "Уфа" 1:2 "Арарат-Армения" получил травму и не смог продолжить игру в первом тайме.
Источник: ФК "Уфа"
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