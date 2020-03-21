Прядкин: РПЛ возобновится не раньше 24 апреля

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о планах по возобновлению чемпионата России. По словам Прядкина, турнир не возобновится раньше 24 апреля. В настоящее время соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Фото - РИА "Новости"
"У УЕФА был чёткий посыл, рекомендация, а не приказной порядок. Действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах. В лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Что будет дальше? Будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти.

Безусловно, клубам ещё понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже всё 10 откроется, то раньше 24 апреля чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря — оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее", — сказал Прядкин в эфире "Матч ТВ".

По состоянию на 21 апреля в России насчитывается уже более 200 заражённых коронавирусом. При этом среди футболистов клубов РПЛ инфекцию ещё не находили.


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Теги: Прядкин Коронавирус
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