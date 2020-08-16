Бышовец предположил, что бразильский футболист не уйдёт из "Зенита" в ближайшее время.
"Поначалу были сомнения в Малкоме – и по здоровью, и по мотивации. Но среда и обстановка в команде, да и сам Петербург – все они закрыли вопрос его возможного отъезда в Испанию", - приводит слова Бышовца РИА "Новости".
Ранее возникли слухи о возможном уходе Малкома из "Зенита". Якобы футболист недоволен своей карьерой.
Бышовец: поначалу были сомнения в Малкоме - и по здоровью, и по мотивации
Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о полузащитнике "Зенита" Малкоме.
Фото: ФК "Зенит"
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