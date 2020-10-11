На 6 минуте 28-летний Байрамян поразил ворота Грузии в матче группового этапа Лиги Наций.
Напомним, футболист лишь недавно дебютировал за сборную Армении. Помимо армянского, у Байрамяна есть российский паспорт.
В текущем сезоне Байрамян провел девять матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге за "Ростов", но не отметился голевыми действиями.
Байрамян забил первый гол за сборную Армении
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян забил первый гол за сборную Армении.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!