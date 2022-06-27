«Будет ли искаться замена Жиркову? Нет. Юрию большое спасибо за то, что он провёл эти полгода с нами. Мы так и планировали. Контракт был достаточно короткий. Если бы Юрий имел большую игровую практику, то мы бы могли продлить, но этого не произошло».
Напомним, что бывший игрок «Челси» и петербургского «Зенита» Юрий Жирков стал игроком «Химок» зимой этого года. За клуб 38-летний защитник провел три матча и не отметился результативными действиями.
Ранее «Химки» объявили о расторжении контракта с Жирковым, пожелав ему «успехов в дальнейшем».
Источник: Чемпионат
Терюшков – об уходе Жиркова из «Химок»: если бы Юрий имел большую практику, то мы бы могли продлить его
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о расторжении контракта защитника Юрия Жиркова с подмосковной командой.
Фото: ФК "Химки"