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РФС и «Матч ТВ» против Кубка Лиги. В Кубке России может сыграть «Амкал»

В российском футболе в межсезонье совсем не скучно. Недавно начала разгораться громкая история, «Матч ТВ» и РФС выступили против проведения Кубка РПЛ, за который были клубы. Похоже, что всё это приведёт к реформе Кубка России.
За проведение нового турнира, Кубка лиги, выступают несколько клубов. Активно эту идею лоббируют ЦСКА и «Динамо», которые хотят с помощью нового турнира закрыть дыру, образовавшуюся из-за отстранения российских команд от еврокубков. Но от этой идеи в восторге далеко не все. Например, в РФС считают, что лучше провести реформу Кубка России. Понятно, что итоговое решение организации будет решающим. Поэтому с большой долей вероятности обновлённому Кубку России быть. Пока сложно представить, что клубы пойдут наперекор РФС.

Обновлённый формат Кубка России


В соответствии с проектом, предполагается разделить участников на два параллельных пути. Один из них будет для команд РПЛ, а второй — для команд из Первой и Второй лиги.

16 клубов РПЛ распределят на четыре группы по четыре команды. Каждая группа сыграет по круговой системе в два круга (как в Лиге чемпионов). Из каждой группы выйдут по две команды, они отправятся в верхнюю часть плей-офф (четвертьфиналы). Победитель выйдет в Суперфинал Кубка России.
РФС и «Матч ТВ» против Кубка Лиги. В Кубке России может сыграть «Амкал»

Команды, которые займут третьи места в группах, попадут в нижнюю часть плей-офф. Худшие коллективы вылетят из турнира (те, которые станут четвёртыми в группах).

В нижней сетке сыграют команды из Первой и Второй лиг. На первом этапе команды Второй лиги и один клуб из Первой лиги сыграют по круговой кубковой системе в один матч. В результате останется 16 команд. А на втором этапе 16 клубов Первой лиги сыграют с 16 командами-победителями первого этапа. Затем победители будут играть по кубковой системе в один матч, чтобы определить четыре коллектива. Они добавятся в нижнюю сетку основного турнира.

Плей-офф нижней сетки будет начинаться с 1/4 финала. При этом каждый раунд там будет разбит на два допэтапа. Он будет проходить в один матч, а не в два. В первом раунде четвертьфинала нижней сетки сыграют команды, занявшие третьи места на групповом этапе пути РПЛ и лучшие четыре команды нижней сетки (то есть, пути ФНЛ).

Во втором раунде 1/4 финала помимо победивших команд первого раунда добавятся проигравшие команды 1/4 финала верхней сетки. Победители идут дальше.

В 1/2 финала схема повторяется. А победитель финала нижней сетки выходит в Суперфинал, где оспорит трофей с победителем плей-офф верхней сетки.

Пока что схема выглядит очень сложной и инновационной. Формат Double Elimination позволит провести побольше матчей, но, опять же, всё очень сложно и немного запутанно. При этом Александр Алаев, который, по всей видимости, возглавит РПЛ, уже сообщил, что на турнир уайлд-кард могут получить «Амкал» и победитель медиалиги. В общем, получится совсем экзотично, учитывая возможное появление непрофессиональных команд.


Может, лучше Кубок лиги?


Что касается возможного Кубка лиги, то идея гораздо проще. 16 команд-участниц РПЛ разделяют на четыре группы, а дальше проводят стандартный плей-офф. При этом рассматривались варианты использования Double Elimination. То есть, все команды проходят дальше в плей-офф, но лучшие выходят сразу в заключительные стадии плей-офф, а команды, занявшие 3-4 места, начнут с первоначальных стадий.

Но в «Матч ТВ» полагают, что Кубок лиги значительно скажется на интересу к РПЛ. А, учитывая партнёрство «Матч ТВ» и освещение РПЛ, этот вариант телеканал не устраивает.

По всей видимости, кубка лиги в итоге не будет. У этого турнира есть ещё один значительный минус — в нём не будет представителей Первой и Второй лиг.

Но, конечно, в целом пока все варианты выглядят сомнительно. Отстранение российских клубов от еврокубков привело к весьма печальным последствиям. Вместо Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций придётся смотреть какой-то суррогат.


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