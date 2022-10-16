Неудержимый Чалов, взрывной Зиньковский. Оценки по итогам главного дерби страны

Главное дерби страны завершилось боевой ничьей. Первый тайм лучше провёл ЦСКА, а после перерыва лучше уже был «Спартак». Rusfootball оценивает игру обеих команд.
ЦСКА
Игорь Акинфеев – 3,0. Голкипер ЦСКА не допускал особых ошибок, провёл надёжный матч и отразил три удара по воротам из пяти. В тех двух голах особой вины Игоря нет, хотя, возможно, во втором случае он мог спасти свою команду.
Виллиан Роша - 3,5. Защитник ЦСКА уже в начале встречи позади двух соперников на карточку. В целом, особых претензий к Роше не было, если не брать второй тайм, когда все футболисты ЦСКА резко встали.
Кирилл Набабкин – 2,5. Из всех игроков обороны Набабкин был наименее заметным. Он не сделал ни одного отбора, но трижды перехватывал мяч, а также сделал один вынос.
Мойзес – 3,0. Бразильский защитник ЦСКА сделал два отбора, нанёс один удар и довольно активно участвовал в атаках. В его исполнении было три кроса, один потенциально голевой пас.
Бактиёв Зайнутдинов – 3,5. Зайнутдинов провёл отличный матч в плане обороны. Два отбора, два перехвата и семь выносов — отличный результат.
Виктор Мендес – 3,0. Полузащитник ЦСКА был практически незаметен, но выполнил довольно много черновой работы.
Саша Зделар – 3,0. То же самое касается Зделара. Сербский футболист надёжно «перекусывал» атаки соперника, но был не слишком полезен впереди.
Милан Гаич – 3,0. Гаич был одним из самых подающих игроков в составе ЦСКА. Активные фланги обеспечивала именно игра крайнего защитника.
Хорхе Карраскаль – 2,5. Колумбийский полузащитник в этот раз сыграл явно ниже своих возможностей. Итоговая замена на 65-й минуте стала вполне логичным завершением игры для него.
Хесус Медина – 3,0. Парагваец отправился на скамейку запасных на 65-й минуте, но в отличие от Карраскаля он действовал поинтереснее. У Хесуса — две ключевые передачи и шесть навесов.
Фёдор Чалов – 4,5. Форвард ЦСКА явно стал лучшим игроком матча. Великолепный дубль, нацеленность на ворота, всё было действительно здорово.
Иван Обляков – 3,0. Полузащитник ЦСКА вышел на замену, но как вышел! Принял непосредственное участие во втором голе команды, сделав результативную передачу.
Никита Ермаков, Антон Заболотный – б/о.
«Спартак»
Александр Селихов – 3,5. Голкипер «Спартака» свою команду не подвёл. Из пяти ударов отразил три. Вряд ли в пропущенных мячах есть его вина.
Георгий Джикия – 3,5. У Джикии пять перехватов, три выноса и один заблокированный удар. Пожалуй, именно Джикия был лучшим среди защитников в «Спартаке».
Миха Мевля — 2,0. Уже после первого тайма Мевля был заменён. Ни одного перехвата, ни одного отбора и два выноса — весьма скромный улов для защитника. Более того, легионер был виноват в первом голе.
Даниил Хлусевич — 3,0. Возможно, Абаскаль просил Хлусевича не слишком заигрываться, но в этот раз крайний защитник был практически незаметен впереди.
Даниил Денисов – 3,0. Денисов был поинтереснее Хлусевича, но чего-то особенного не создал. Один кросс, 43 передачи при точности 74,4%.
Роман Зобнин — 2,5. Можно сколько угодно обвинять ЦСКА в том, что команда не стала следовать принципам фэир-плей, но Зобнин должен был выбивать мяч в аут в случае с первым голом. В остальном хавбек провёл хороший матч. Жаль, что эта ошибка стала результативной.
Руслан Литвинов — 2,5. Литвинов получил жёлтую карточку, практически ничего не сделал впереди, да и вообще провёл посредственный матч.
Данил Пруцев — 3,0. У Пруцева стоит отметить выдающуюся точность передач (83,9%). В остальном он также был не слишком заметен.
Михаил Игнатов — 3,5. Игнатов был одним из лучших в своей команде. 78,3% точность передач, четыре отбора, один удар по воротам.
Квинси Промес — 2,5. Промес должен был получить красную карточку уже в начале встречи. Абсолютно идиотский удар по ногам Роши, это просто недопустимо. В целом, Промес затерялся на поле, хоть и сделал результативную передачу.
Александр Соболев — 3,5. Соболев также вполне мог увидеть перед собой красный цвет. Но, хотя бы, форвард отметился голом, да и вообще был очень заметен.
Антон Зиньковский – 4,0. Хоть Зиньковский и провёл на поле лишь один тайм, но как же он был хорош! Великолепная игра вингера! Превосходный гол, настоящий шедевр. Пожалуй, в составе «Спартака» именно Зиньковский был лучшим.
Павел Маслов — 3,5. Главное достижение Маслова — результативная передача защитника.
Никита Чернов, Мацей Рыбус – б/о