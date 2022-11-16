Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
1 - 2 1 2
ЗвездаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Кубань
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
П1 2.15X 3.2П2 3.29
Факел
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
П1 6.87X 4.81П2 1.4

Товарищеские матчи. Сборные

Саудовская Аравия
0 - 1 0 1
ХорватияЗавершен
Узбекистан
2 - 0 2 0
КазахстанЗавершен
ОАЭ
18:30
АргентинаНе начат
П1 26X 8.4П2 1.12
Косово
20:00
АрменияНе начат
П1 2.03X 3.35П2 3.85
Оман
20:00
ГерманияНе начат
П1 21X 9.6П2 1.11
Молдова
20:00
АзербайджанНе начат
П1 2.55X 3П2 3.1
Турция
20:00
ШотландияНе начат
П1 2.24X 3.35П2 3.25
Албания
22:45
ИталияНе начат
П1 6.6X 4П2 1.53
Сделать ставку

"Факел" и "Зенит" объявили составы на матч кубка России. Чистяков и Бакаев выйдут в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы "Факела" и "Зенита" на матч 5 тура группового этапа Кубка России.
скриншот сайт РФС
Отметим, что в стартовом составе" Зенита" появятся Дмитрий Чистяков и Зелимхан Бакаев.

"Факел" находится на последнем месте в группе В, проиграв все четыре матча . "Зенит" набрал 6 очков и находится 3-й строчке, уступая "Крыльям Советов" по личным встречам.

Матч пройдет в Воронеже на "Центральном стадионе профсоюзов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.


Факел Зенит Кубок России Бакаев Чистяков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Все новости Россия. Премьер-лига Чемпионат Мира Лига Чемпионов Лига Европы Россия. Первый дивизион Чемпионат Европы Англия Испаниия Франция Италия Германия
Mundo Deportivo: "Манчестер Сити" хочет в январе приобрести Беллингема
Metaratings: Слуцкий может возглавить "Краснодар"
Агент Щенникова: переговоров с ЦСКА о новом контракте не было
Агент Николича - о "Краснодаре": не надо верить в то, что пишут
Тарханов: результат с Таджикистаном важен, но первостепенная цель - понять, кто может проявлять себя на уровне сборной 1 эксклюзив
"Факел" и "Зенит" объявили составы на матч кубка России. Чистяков и Бакаев выйдут в стартовом составе гостей
"Акрон" у себя дома победил "Аланию" и вышел в плей-офф Пути регионов Кубка России 1
Associated Press: совладелец клуба Глейзер примет решение о будущем Роналду
Журналист Ильев: "Краснодар" рассматривает Личку на пост главного тренера 1
Андрей Мостовой - о ситуации с Чистяковым: история с Димой была неожиданной
Журналист Ильев: в "Краснодаре" сменится главный тренер
"Звезда" гостях обыграла "КАМАЗ" и вышла в плей-офф Пути регионов Кубка России
Орлов: Захарян — средний игрок РПЛ. Кто его в "Челси" звал? 6
Спортдиректор "Оренбурга": мы готовы к уходу Сычевого, у нас уже есть варианты на этот случай 1
Булыкин - о матче с Таджикистаном: главное - порадовать болельщиков, которые сейчас на сухом пайке эксклюзив
-