– Сами-то верите в то, что Дзюба великий игрок? Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов? Даже по меркам российского футбола он не великий. Дзюба – заурядный футболист, который неоднократно себя компрометировал. Я даже не хочу о нем говорить, – заявил Колосков.
Экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба остается без работы более трех месяцев. В начале ноября он расторг контракт с "Адана Демирспор". В чемпионате Турции он провел всего 5 матчей и забил один гол. Футболиста активно сватали в "Торпедо" и "Пари Нижний Новгород", но пока переговоры не завершились успехом.
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Колосков – о Дзюбе: заурядный игрок, неоднократно себя компрометировавший
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о российском нападающем Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"