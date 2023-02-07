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Юран исключил свой четвертый приход в "Химки"

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Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран признался, что не рассматривает возможность своего четвертого по счету возвращения в подмосковную команду.
Фото: "Матч ТВ"
– В Европе я поиграл десять лет и увидел: есть результат у тренера – он востребован. История с Хабаровском – есть результат, я команду оставил на четвертом или пятом месте. Когда шел в "Химки", некоторые спрашивали: "Ты смотрел турнирную таблицу?" Знаю, что приглашали кандидатов – они отказались, я взялся. Невозможное сделал возможным", – приводит слова Юрана "Матч ТВ".

Напомним, 53-летний специалист был уволен из "Химок" осенью. После ухода Юрана подмосковный клуб опустился на предпоследнее место в таблице РПЛ. По итогам 17-ти туров в активе команды всего 12 очков. Ранее Юрана уже трижды отправляли в отставку с поста главного тренера "Химок".


Юран Химки
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