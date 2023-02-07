– В Европе я поиграл десять лет и увидел: есть результат у тренера – он востребован. История с Хабаровском – есть результат, я команду оставил на четвертом или пятом месте. Когда шел в "Химки", некоторые спрашивали: "Ты смотрел турнирную таблицу?" Знаю, что приглашали кандидатов – они отказались, я взялся. Невозможное сделал возможным", – приводит слова Юрана "Матч ТВ".
Напомним, 53-летний специалист был уволен из "Химок" осенью. После ухода Юрана подмосковный клуб опустился на предпоследнее место в таблице РПЛ. По итогам 17-ти туров в активе команды всего 12 очков. Ранее Юрана уже трижды отправляли в отставку с поста главного тренера "Химок".
Юран исключил свой четвертый приход в "Химки"
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран признался, что не рассматривает возможность своего четвертого по счету возвращения в подмосковную команду.
Фото: "Матч ТВ"