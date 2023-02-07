– ЦСКА действительно сделал нам предложение по Исмаэлю Диасу, – приводит слова спортивного директора клуба Франциско Корреа Sport24.
25-летний хавбек сборной Панамы провел за "Универсидад" 36 игр, записав на свой счет 18 мячей и 8 голевых пасов. Кроме того, за его плечами 20 матчей в футболке национальной команды и 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость потенциального новичка "армейцев" в 1,2 миллиона евро.
ЦСКА после 17-ти туров делит с московским "Динамо" четвертую строчку в таблице РПЛ. У обоих клубов по 29 очков.
"Универсидад" подтвердил предложение от ЦСКА по Диасу
В эквадорском клубе "Универсидад" подтвердили, что московский ЦСКА сделал официальное предложение о переходе полузащитника Исмаэля Диаса.
Фото: ФК "Универсидад"