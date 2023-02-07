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Ловчев – Кокорину: да после того, что ты натворил, в дудочку молчать должен

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Экс-полузащитник "Спартака" Евгений Ловчев жестко отреагировал на фразу российского форварда Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
Форвард кипрского "Ариса" ранее порекомендовал любому нормальному мужчине отсидеть в тюрьме. 31-летний Кокорин с 2018 по 2019 годы отбывал наказание в местах лишения свободы вместе со своим бывшим одноклубником Павлом Мамаевым.

– Кокорин заканчивается как человек. Такое говорить… Да он сошел с ума просто! Да после того, что ты натворил, в дудочку молчать должен, – цитирует Ловчева Sport24.

У Кокорина действующее соглашение с итальянской "Фиорентиной", которое рассчитано до 2024 года. Во Флоренцию он перебрался зимой 2021-го. В этом сезоне Кокорин играет в аренде в "Арисе". Россиянин забил уже 8 мячей и сделал единственную результативную передачу в 18 играх чемпионата и Кубка Кипра.


Спартак Арис Кокорин Ловчев
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