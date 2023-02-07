– Для "Локомотива" это замечательный трансфер. Я говорил еще месяц назад, когда назначили Галактионова: новые придут – будут покупать. Для Артема тоже отличный вариант. Все-таки Москва, "Локомотив", – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Ранее спортивный директор "железнодорожников" Дмитрий Ульянов подтвердил трансфер нападающего Артемы Дзюбы и защитника Игоря Смольникова. В среду 34-летние футболисты пройдут медобследование и подпишут трудовые соглашения до конца текущего сезона. По сведениям СМИ, заработная плата обоих игроков будет одинаковой и составит по 2,5 млн рублей ежемесячно.
Мостовой – о трансфере Дзюбы: для "Локомотива" это замечательный трансфер
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на возможный переход форварда Артема Дзюбы в московский "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"