Официально: чемпион Белоруссии в составе "Шахтера" Антич перешел в "Химки"

"Химки" подписали контракт с защитником Николой Античем.

Фото: ФК "Шахтер Солигорск"

Об этом информирует пресс-служба подмосковного клуба. Соглашение с 29-летним сербом действует полтора года. Антич защищал цвета солигорского "Шахтера" на протяжении последних четырех сезонов. В прошлом году он помог своей команде стать чемпионом Белоруссии. В общей сложности Антич принял участие в 121 игре за "Шахтер", записав на свой счет 14 голов и сделал 16 ассистов.



После 17 сыгранных туров "Химки" расположились на предпоследнем, 15-м месте в таблице чемпионата России. В копилке подмосковной команды всего 12 очков.