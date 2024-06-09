Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
21:45
ГрузияНе начат
Италия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
21:45
УэльсНе начат
Франция
22:15
КанадаНе начат

Франко Камоцци считает, что Сафонов и Сперцян готовы к игре в Европе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, высказался по поводу возможных трансферов игроков "Краснодара" Сафонова и Сперцяна в европейские клубы.
Фото: ФК "Спартак"
"Надеюсь, что трансфер Сафонова все-таки состоится. Он, как и Сперцян, готов к Европе. Это качественные футболисты", - цитирует слова Камоцци "РБ Спорт".

Франко Камоцци с 13 декабря 2020 года по 1 июля 2020 года являлся трансферным консультантом и международным скаутом московского "Спартака". Также в СМИ появлялась информация, что он и ранее консультировал клуб по трансферам, делая это неофициально. По словам агента, он привёл в клуб Ларссона и Виктора Мозеса, а также советовал клубу приобрести Караваева и Эджуке.

Франко Камоцци Матвей Сафонов Эдуард Сперцян Чемпионат России ПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится