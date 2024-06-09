"Надеюсь, что трансфер Сафонова все-таки состоится. Он, как и Сперцян, готов к Европе. Это качественные футболисты", - цитирует слова Камоцци "РБ Спорт".
Франко Камоцци с 13 декабря 2020 года по 1 июля 2020 года являлся трансферным консультантом и международным скаутом московского "Спартака". Также в СМИ появлялась информация, что он и ранее консультировал клуб по трансферам, делая это неофициально. По словам агента, он привёл в клуб Ларссона и Виктора Мозеса, а также советовал клубу приобрести Караваева и Эджуке.
Франко Камоцци считает, что Сафонов и Сперцян готовы к игре в Европе
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, высказался по поводу возможных трансферов игроков "Краснодара" Сафонова и Сперцяна в европейские клубы.
Фото: ФК "Спартак"