Григорян рассказал, что нужно "Локомотиву" для чемпионства

Российский тренер Александр Григорян заявил, что "Локомотиву" нужно приобрести топового центрального защитника для борьбы за чемпионство в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- У "Локомотива" на данный момент есть всё, чтобы бороться за чемпионство. Но нужна обязательно позиция топового центрального защитника. Не хочу никого обидеть, но без топовых центральных защитников чемпионаты не выигрываются, - сказал Григорян "Матч ТВ".

В последний раз "Локомотив" становился чемпионом в сезоне-2017/2018 под руководством Юрия Семина.

На данный момент "железнодорожники" занимают первое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 9 очков в трех играх. Завтра, 9 августа, команда Михаила Галактионова примет на своем поле "Спартак".

