ЦСКА не заинтересован в нападающем "Фламенго" — источник

По информации журналиста Карпова московский ЦСКА не проявляет интереса к бразильскому футболисту Уоллесу. Источник отмечает, что игрока нет и не было в трансферных списках армейцев.
Внутри клуба с юмором восприняли распространение этой темы, которые начались с сообщений в российских СМИ, а затем получила развитие в зарубежных источниках. По словам Карпова в ЦСКА даже шутили, что могли бы ради забавы отправить во «Фламенго» фиктивное предложение, поторговаться пару месяцев и эффектно «слиться» — настолько масштабным оказался этот фейк.
В клубе удивлены, как быстро история о несуществующем трансфере распространилась и вызвала бурное обсуждение в СМИ и соцсетях.
Уоллес является воспитанником академии Фламенго. К 20 годам успел провести 30 матчей за основную команду, в которых забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи. Контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Текущая рыночная стоимость бразильца составляет 6 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Фото: IMAGO